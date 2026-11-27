Το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί καλείται να εξασφαλίσει περικοπές δαπανών ύψους τουλάχιστον 6 δισεκατομμυρίων

Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο, υποχώρηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5,4% – Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το 2027.

Μετά τη Γερμανία, η οποία εξακολουθεί να αναζητεί διέξοδο από την παρατεταμένη οικονομική στασιμότητα, η Γαλλία διεκδικεί πλέον τον διόλου κολακευτικό χαρακτηρισμό του «μεγάλου ασθενούς» της Ευρώπης.

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Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται αντιμέτωπη με συνθήκες ύφεσης, την ώρα που η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί καλείται να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές αντιδράσεις και να εξασφαλίσει την έγκριση του προϋπολογισμού του 2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INSEE), το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι αρχικής εκτίμησης για υποχώρηση κατά 0,1%. Η γαλλική οικονομία εμφανίζει πλέον οριακή ανάπτυξη, με την αύξηση του ΑΕΠ στο τέλος Σεπτεμβρίου να περιορίζεται στο 0,1%.

Ο κυβερνητικός στόχος για ανάπτυξη 0,5% στο σύνολο του 2026 θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς θα απαιτούσε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4% στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Το ανησυχητικό στοιχείο για το Παρίσι είναι ότι η επιδείνωση δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, αλλά αφορά διαφορετικούς πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας.

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Οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 0,9% το τρίτο τρίμηνο, έπειτα από μείωση 0,5% το προηγούμενο, με την κατασκευαστική δραστηριότητα και τις επενδύσεις σε βιομηχανικά αγαθά να δέχονται σημαντικές πιέσεις. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση των εξαγωγών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 1,6%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν οριακά κατά 0,1%.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,3%, όσο και η δημόσια κατανάλωση, χωρίς όμως να μπορεί να αντισταθμίσει τις απώλειες από τις επενδύσεις και το εξωτερικό εμπόριο.

Η παγίδα της δημοσιονομικής προσαρμογής

Η οικονομική επιβράδυνση συμπίπτει με μία από τις δυσκολότερες δημοσιονομικές περιόδους των τελευταίων ετών για τη Γαλλία.

Η κυβέρνηση καλείται να εξασφαλίσει πρόσθετες περικοπές δαπανών ή εξοικονομήσεις ύψους τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ, προκειμένου να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,4% του ΑΕΠ το 2026, έναντι αρχικού στόχου 5%.

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Οι πρόσθετες δεσμεύσεις για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, την άμυνα, την εκπαίδευση και τις υπερπόντιες περιοχές, μετά τις κοινωνικές κινητοποιήσεις των προηγούμενων εβδομάδων, επιβάρυναν περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά.

Το Παρίσι βρίσκεται έτσι αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημμα. Από τη μία πλευρά, πρέπει να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας απέναντι στις αγορές και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Από την άλλη, μια επιθετική πολιτική περικοπών σε συνθήκες οικονομικής συρρίκνωσης κινδυνεύει να περιορίσει ακόμη περισσότερο την εσωτερική ζήτηση και να εντείνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η εικόνα της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με την ανάλυση της οικονομολόγου της ING Σαρλότ ντε Μονπελιέ, μέσα σε έναν χρόνο χάθηκαν 94.400 θέσεις εργασίας, με την απασχόληση να υποχωρεί κατά 0,3%.

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Στον ιδιωτικό τομέα οι απώλειες ήταν ακόμη μεγαλύτερες, φτάνοντας τις 109.000 θέσεις εργασίας, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων.

Η εξασθένηση της αγοράς εργασίας απειλεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο. Η ανασφάλεια περιορίζει την κατανάλωση, η χαμηλότερη ζήτηση αποθαρρύνει τις επενδύσεις και οι επιχειρήσεις αναβάλλουν προσλήψεις και αναπτυξιακά σχέδια.

Η μοναδική ενθαρρυντική εξέλιξη προέρχεται από το μέτωπο του πληθωρισμού, ο οποίος υποχώρησε στο 2,9% τον Νοέμβριο, από 3,4% τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των ενεργειακών τιμών.

Η επιβράδυνση αυτή, ωστόσο, δεν αναιρεί την απώλεια αγοραστικής δύναμης που έχουν ήδη υποστεί τα γαλλικά νοικοκυριά.

Οι εκτιμήσεις της ING για το 2027 παραμένουν δυσοίωνες, με την ανάπτυξη να προβλέπεται ότι θα κινηθεί περίπου στο 0,4%, χωρίς να διαφαίνεται κάποιος ισχυρός καταλύτης ανάκαμψης της εσωτερικής ζήτησης.

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Γιατί αφορά την Ελλάδα

Η οικονομική δυσπραγία της Γαλλίας δεν αποτελεί αποκλειστικά γαλλικό πρόβλημα. Σε συνδυασμό με τις δυσκολίες της γερμανικής οικονομίας, περιορίζει τη δυναμική ολόκληρης της Ευρωζώνης και δημιουργεί κινδύνους για τις μικρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Για την Ελλάδα, μια παρατεταμένη περίοδος στασιμότητας στη Γαλλία μπορεί να επηρεάσει τις εξαγωγές, τις τουριστικές εισπράξεις και τις επενδυτικές ροές. Παράλληλα, ενδεχόμενη αύξηση της ανησυχίας των αγορών για το γαλλικό δημόσιο χρέος θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στο κόστος δανεισμού και άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Η Ευρώπη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα δομικό πρόβλημα: οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της αδυνατούν να λειτουργήσουν ως ατμομηχανές ανάπτυξης, την ώρα που αυξάνονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την άμυνα, την ενεργειακή μετάβαση και την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα.

Η Γαλλία δεν βρίσκεται απλώς αντιμέτωπη με έναν δύσκολο οικονομικό κύκλο. Καλείται να επανεξετάσει ένα οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που στηρίχθηκε επί δεκαετίες στην ισχυρή παρουσία του κράτους και στις υψηλές δημόσιες δαπάνες.

Και το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ευρώπη είναι ότι η γαλλική κρίση εκδηλώνεται ακριβώς τη στιγμή που ούτε η Γερμανία διαθέτει την οικονομική δυναμική για να αντισταθμίσει τις απώλειες.