Δύο εγκληματικές οργανώσεις με τη συμμετοχή ενστόλων ζημίωσαν το Δημόσιο με πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουν δεσμευτεί περιουσίες 33 προσώπων

Νέοι διάλογοι-φωτιά αποκαλύπτουν τη δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων που ζημίωσαν το Δημόσιο με πάνω από 12 εκατ. ευρώ, με πρωταγωνιστές τη λογίστρια «Μαρκέλλα», αστυνομικούς, λιμενικούς και ξενοδόχους.

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχουν δεσμευτεί οι περιουσίες 33 προσώπων και 25 εταιρειών. Ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί, τρία στελέχη του Λιμενικού, ιδιώτες που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των κυκλωμάτων, συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς και αλλοδαποί που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών.

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Τον ύπνο τους τις τελευταίες μέρες, έχουν χάσει όπως φαίνεται και μια σειρά από ιδιοκτήτες ξενοδοχείων που πλέον ελέγχονται για συνεργασία με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις

«Εγώ είχα, τώρα φέτος είχα Λιμενικούς. Δεν είχα παλιά, δεν είχα πέρυσι. Εγώ δηλαδή ξεκίνησα τον Ιούνιο. Τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου».

Ο ρόλος της Μαρκέλλας & οι διάλογοι

Στην πρώτη οργάνωση έλυνε και έδενε όπως φαίνεται μια λογίστρια, γνωστή με το όνομα Μαρκέλλα, που ήταν εν διαστάσει σύζυγος αρχιφύλακα και δρούσε σε στενή συνεργασία με έναν αστυνομικό πρώην συνδικαλιστή, αλλά και με τη μητέρα της, όπως αποκαλύπτεται.

Μαρκέλλα: Ναι ρε μαμά αυτή μπορεί να θέλει να πάει φυλακή, εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω να κάνω αρπαχτή.

Μητέρα: Μαρκέλλα ακούς τι γίνεται στην τηλεόραση, θα τους βγάλουνε μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα τελειώσουν αυτά τα έργα μου λέει. Και για αυτό μου είπε αυτό που μου είπε.

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Μαρκέλλα: Προσεκτικά και όμορφα και ωραία γιατί, να μην έχουμε εκπλήξεις. Και να ξέρεις είμαστε πολύ τυπικοί με τις πληρωμές στο δημόσιο. Ναι. Όταν θα πάνε σε έλεγχο οι αστυνομικοί θα σου εξηγήσω εγώ το όνειρο.

Η περιβόητη Μαρκέλλα που φέρεται να προμήθευε ένστολους με εικονικές αποδείξεις διατηρούσε ατομική επιχείρηση εκμίσθωσης ακινήτων, η οποία το 2024 εμφάνισε μηδενικά έσοδα και έξοδα 547,69 €. Μια σειρά από εταιρείες ήταν στο όνομα της μητέρας της, η οποία εμφανιζόταν ως η μοναδική μέτοχος, με τη Μαρκέλλα να ασκεί τη διαχείρισή τους.

Μητέρα : Δεν μου λες Μαρκέλλα, τι έκανες με την Ιταλία; Τι συνεννοήθηκες;

: Δεν μου λες Μαρκέλλα, τι έκανες με την Ιταλία; Τι συνεννοήθηκες; Μαρκέλλα : Με την Ιταλία δέκα χιλ… τι εννοείς; Με την έναρξη;

: Με την Ιταλία δέκα χιλ… τι εννοείς; Με την έναρξη; Μητέρα : «Ναι με την έναρξη με…»

: «Ναι με την έναρξη με…» Μαρκέλλα: Με ποιο θέμα απ’ όλα; Έδωσα δέκα χιλιάρικα (10.000) να μου την φτιάξουνε, εταιρεία που ασχολείται μόνο με αυτό γιατί με τον θείο δεν μπορώ να συνεννοηθώ.

Μια από τις επιχειρήσεις στο όνομα της μητέρας της, ήταν ένα κέντρο αισθητικής το οποίο το 2024, εμφάνισε ζημιά 54.000 ευρώ, αφού τα έξοδα που δηλώθηκαν ήταν σχεδόν διπλάσια από τα έξοδα.

Ο κοριός της αστυνομίας όμως, αποκάλυψε πως η Μαρκέλλα σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις της ανέφερε πως είχε δαπανήσεις 120.000 € για την αγορά και τη λειτουργία του καταστήματος, ότι είχε ΦΠΑ περίπου 11.000 € τον μήνα και πως τα μηνιαία έσοδα ήταν περίπου 25.000 € και όχι 3.000 ευρώ που έδειχνε η αντίστοιχη δήλωσή της.

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Τα τελευταία χρόνια μάλιστα η Μαρκέλλα αγόρασε γυμναστήριο, δαπάνησε χρήματα για την ανακαίνιση και την αγορά εξοπλισμού του γυμναστηρίου, για δημιουργία αίθουσας Pilates και παιδότοπου αλλά και για τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ρούχων. Χρήματα που όπως θεωρούν οι Αρχές, εξασφάλιζε από τη δράση της οργάνωσης που διεύθυνε με τη μητέρα της.

Πελάτης: Κοίτα να δεις, εγώ είναι να κατέβω 15 Δεκεμβρίου Αθήνα… θα κατέβω εκεί πέρα Ηλιούπολη, Ηλιούπολη δεν ήταν τα γραφεία; Ηλιούπολη; Αργυρούπολη;

Κατηγορούμενη μητέρα: Ηλιούπολη είναι τα γραφεία, μόνο που έχουμε μεταφερθεί… Στο ίδιο τετράγωνο.

Τα μέλη της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης και οι διάλογοι

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση είχε στήσει το αρχηγείο της στην Αθήνα. Ως εγκέφαλοι παρουσιάζονταν 4 άτομα, γνωστοί ως «Γιώργος», «Πολυξένη» «Νίκος» και «Αχιλλέας»…

Γιώργος: Να σου πω, μίλησα με τον Αχιλλέα τώρα, επειδή έχει ταμείο… Άμα τα κάνεις σήμερα μια άμεση μεταφορά πήγαινε από εκεί, αλλά θα πας κατευθείαν στον Αχιλλέα.

Αστυνομικός: Ωραία θα πάω κατά τις τρεις και μισή όμως

Γιώργος: Άκου, απλά να το κάνεις αυτό με το άμεση πίστωση που λέει… Να φανεί επιτόπου κατάλαβες;

Αστυνομικός: Θα το κάνω εγώ τώρα. Μπορείς να έχεις ενημέρωση αν το είδε να μου πεις;

Οι περισσότεροι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για βαριά κακουργήματα και πήραν προθεσμία να απολογηθούν, ενώ για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς η δικογραφία διαχωρίστηκε και ήδη βρίσκεται στα χέρια της στρατιωτικής δικαιοσύνης.