Στο πειθαρχικό όργανο της EuroLeague προσέφυγαν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για όσα έλαβαν χώρα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Νέα τροπή παίρνει η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο «αιωνίων», καθώς ο Παναθηναϊκός και ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία εις βάρος του Ολυμπιακού, με αφορμή περιστατικά που σημειώθηκαν στη SUNEL Arena στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η πλευρά του «τριφυλλιού» κατέθεσε στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της διοργάνωσης φάκελο που περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό και δημοσιεύματα, ζητώντας να διερευνηθούν συμβάντα τα οποία, όπως υποστηρίζει, δεν καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα.

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Η καταγγελία αφορά υβριστικά συνθήματα που φέρεται να ακούστηκαν κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του προέδρου της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, και του προπονητή της Χάποελ, Δημήτρη Ιτούδη. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται πανό με αναφορές στον Μάνο Παπαδόπουλο και τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού, ενώ τίθεται ζήτημα και για τη στάση της γηπεδούχου ομάδας.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών είχε προηγηθεί αντίστοιχη καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός για πανό που είχαν αναρτηθεί στις εξέδρες του Telekom Center Athens, με τη EuroLeague να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» ζητούν πλέον την επιβολή αυστηρών πειθαρχικών κυρώσεων στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την υπόθεση να περνά στα χέρια του αρμόδιου οργάνου της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.