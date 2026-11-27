Η ομάδα του Πειραιά απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Ηλιούπολη

Με επιβλητική εμφάνιση και εξαιρετική επιθετική λειτουργία, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 50-39 της Σλόγκα Ντομπόι από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη φάση των «32» του EHF European Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο (28/11, 11:30), ξανά στο κλειστό της Ηλιούπολης, που αποτελεί την έδρα τους. Με τη διαφορά των 11 τερμάτων, η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται πλέον σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

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Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα και δεν επέτρεψε ποτέ στη Σλόγκα να περάσει μπροστά στο σκορ. Το πρώτο ημίχρονο είχε καταιγιστικό ρυθμό και από τις δύο πλευρές, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν συνολικά 50 φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα. Οι Πειραιώτες, ωστόσο, διατήρησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 27-23.

Η μεγαλύτερη απόσταση που κατάφεραν να πάρουν στο πρώτο μέρος ήταν τα οκτώ γκολ, όταν ο Σαλάχ διαμόρφωσε το 23-15 στο 22:44. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Λευτέρης Παγιάτης έφτασε τα επτά προσωπικά τέρματα, γράφοντας το 26-22 στο 28:33.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν αρχικά τη διαφορά σε επίπεδα τριών και τεσσάρων τερμάτων, προτού ανεβάσουν την ένταση στην άμυνα και αρχίσουν να απομακρύνονται στο σκορ. Στο 47:31, ο Γρηγόρης Τζίμπουλας ανέβασε τη διαφορά στα εννέα γκολ, κάνοντας το 40-31.

Λίγο αργότερα, στο 49:25, ο Δημήτρης Παναγιώτου, με εξαιρετική παρουσία στο δεύτερο μέρος, διαμόρφωσε το 42-32 και έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Από εκείνο το σημείο, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά του και έφτασε στο τελικό 50-39, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς.