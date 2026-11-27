Περίπου 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Παρασκευής λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα

Ακραία καιρικά φαινόμενα σε διαφορετικές ηπείρους, με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα να εισέρχεται σε ένα επικίνδυνο τριήμερο καταιγίδων.

Η ΕΜΥ αναβάθμισε την προειδοποίησή της, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 10 μποφόρ. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας και στην Αθήνα.

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Ένα εντυπωσιακό κύμα έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκεται σε εξέλιξη σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Από την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τη Μεσόγειο και την Ελλάδα, ισχυροί άνεμοι, καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και χιονοπτώσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

Αν και πρόκειται για διαφορετικά βαρομετρικά συστήματα, η ταυτόχρονη εκδήλωσή τους αναδεικνύει την έντονη ατμοσφαιρική δραστηριότητα στο βόρειο ημισφαίριο.

Η Νέα Υόρκη μετρά τις ζημιές



Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τις ΗΠΑ την Ημέρα των Ευχαριστιών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με το Associated Press, περισσότερες από 900.000 παροχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο αποκορύφωμα της κακοκαιρίας, ενώ το πρωί της Παρασκευής περίπου 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτροδότηση.

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Οι άνεμοι στην ανατολική ακτή έφτασαν σε ριπές τα 112 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ οι παράκτιες περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ και της Βιρτζίνια αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα από την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Καταγράφηκαν διασώσεις ανθρώπων από πλημμυρισμένους δρόμους, προβλήματα στις αερομεταφορές και ακυρώσεις πτήσεων.

Η ιστορική παρέλαση του Macy’s στη Νέα Υόρκη αναβλήθηκε για πρώτη φορά εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις καταγράφηκαν μέχρι και την κοιλάδα του Τενεσί, ενώ στα βορειοανατολικά σημειώθηκε παγωμένη βροχή. Το αμερικανικό σύστημα άρχισε να εξασθενεί την Παρασκευή, χωρίς να έχουν αποκατασταθεί όλες οι ζημιές.

Συναγερμός στην Ελλάδα



Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένα διαφορετικό βαρομετρικό χαμηλό κινείται ανατολικά πάνω από τη Μεσόγειο, φέρνοντας την Ελλάδα αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

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Η ΕΜΥ αναβάθμισε την προειδοποίηση σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία.

Πλημμύρες στα Σύβοτα

Το Meteo κατατάσσει το επεισόδιο στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ σημαντικής έντασης.

Την Κυριακή το επίκεντρο μετατοπίζεται προς τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι και η απότομη αλλαγή στην Αθήνα



Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η ένταση των ανέμων. Στα ανατολικά αναμένονται βορειοανατολικοί άνεμοι 8-9 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις 10 μποφόρ στο Αιγαίο.

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Στην Αττική, το Σάββατο προβλέπονται θερμοκρασίες 12-20 βαθμών, με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα.

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα περιοριστεί στους 9-15 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6-8 μποφόρ και τοπικά στα 9 στα ανατολικά και νότια.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω, με τις μέγιστες τιμές σε αρκετές περιοχές να πέφτουν κάτω από τα εποχικά επίπεδα. Η πρόγνωση προβλέπει επίσης βροχές στα ανατολικά και νότια και χιόνια στα ορεινά.

Γιατί φυσάει ταυτόχρονα τόσο δυνατά;



Η εξήγηση βρίσκεται στις μεγάλες διαφορές ατμοσφαιρικής πίεσης. Όταν ισχυρά βαρομετρικά χαμηλά συναντούν περιοχές υψηλότερης πίεσης, δημιουργούνται μεγάλες βαροβαθμίδες που επιταχύνουν την κίνηση του αέρα.

Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη διάταξη ενισχύει τους βορειοανατολικούς ανέμους, ενώ στις ΗΠΑ, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό τύπου Nor’easter, χαρακτηριστικό των χειμερινών καταιγίδων της βορειοανατολικής ακτής, προκάλεσε θυελλώδεις ανέμους, εκτεταμένες πλημμύρες και εκατοντάδες χιλιάδες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Δεν πρόκειται για έναν ενιαίο πλανητικό κυκλώνα, αλλά για διαφορετικές κακοκαιρίες που εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα.