Η συλλεκτική κάρτα του παίκτη Λεόν Κορέο με το έμβλημα της Vice City Club de Fútbol έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, αν και η Rockstar δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα

Μια πιθανή αναφορά στον Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως έχει εντοπιστεί στο πολυαναμενόμενο GTA 6, μέσα από ένα συλλεκτικό ποδοσφαιρικό αντικείμενο που έχει τραβήξει την προσοχή των παικτών.

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι εμφανίζεται μια συλλεκτική κάρτα ποδοσφαιριστή με το όνομα Λεόν Κορέο, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα Vice City Club de Fútbol. Η κάρτα έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς τόσο η εμφάνιση του παίκτη όσο και το έμβλημα του συλλόγου παραπέμπουν έντονα στον Αργεντινό σούπερ σταρ και στην Ίντερ Μαϊάμι.

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Ο χαρακτήρας του Κορέο θυμίζει τον νεαρό Μέσι, κυρίως λόγω των μακριών μαλλιών που είχε ο Αργεντινός στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Παράλληλα, το σήμα της Vice City Club de Fútbol παρουσιάζει ομοιότητες με το έμβλημα της Ίντερ Μαϊάμι, ενισχύοντας τις εικασίες πως πρόκειται για ένα κρυφό «Easter egg» αφιερωμένο στον οκτώ φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη Rockstar ότι η συγκεκριμένη κάρτα αποτελεί άμεση αναφορά στον Μέσι. Ωστόσο, οι ομοιότητες είναι αρκετές ώστε να έχουν ήδη πυροδοτήσει τη συζήτηση στην κοινότητα των φίλων του GTA.