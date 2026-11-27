Οι τιμές των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 10ης Δεκεμβρίου έχουν οριστεί στα 35 και 75 ευρώ, ενώ η ηλεκτρονική πώληση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

Τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοί του μπορούν να εξασφαλίσουν θέση στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, στις 18:45 (τοπική ώρα), στο «Stadion Celje» της Σλοβενίας. Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ.

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Η ηλεκτρονική πώληση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 16:00 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 16:00, εκτός αν τα εισιτήρια εξαντληθούν νωρίτερα. Οι τιμές έχουν οριστεί στα 35 και 75 ευρώ.

Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται το ονοματεπώνυμο του φιλάθλου με λατινικούς χαρακτήρες και η ημερομηνία γέννησής του. Επιπλέον, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα μέλους, ενώ για όσους δεν έχουν διαρκείας είναι απαραίτητη η κάρτα φιλάθλου.

Η ΠΑΕ διευκρινίζει ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοράς οι φίλαθλοι δεν θα λάβουν το ίδιο το εισιτήριο, αλλά επιβεβαίωση της συναλλαγής. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα αποσταλεί ξεχωριστό email, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εισιτήρια σε μορφή PDF.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν προβλέπονται ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League απέναντι στην Celje που θα διεξαχθεί στο «Stadion Celje» την Πέμπτη 10/12/2026 στις 18:45 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

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Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω internet (www.olympiacos.org) από τη Δευτέρα 30/11 από τις 16:00 έως την Τρίτη 08/12 στις 16:00 ή έως την εξάντλησή τους.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, η ημερομηνία γέννησης και η κάρτα μέλους για κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ή η κάρτα φιλάθλου για μη κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλεί email, τα οποίο θα περιέχει τα εισιτήρια σε μορφή PDF.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 35€ και 75€».