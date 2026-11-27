Συνολικά τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία και η σύζυγος του θύματος, συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές για τη δολοφονία του επιχειρηματία στο διαμέρισμά του

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