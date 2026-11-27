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Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά καταγγελίες για κύκλωμα που φέρεται να χρέωνε έως 700 ευρώ για τουριστικά πακέτα, παρακάμπτοντας την επίσημη διαδικασία έκδοσης των διαμονητηρίωνΔιάβασε το άρθρο
Συνολικά τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία και η σύζυγος του θύματος, συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές για τη δολοφονία του επιχειρηματία στο διαμέρισμά τουΔιάβασε το άρθρο
Είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλευόταν επί εβδομάδες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός δίνοντας μάχη για τη ζωή τουΔιάβασε το άρθρο
Για 15 ευρώ εξέδιδαν την κόρη τους, η κόλαση που ζούσε από 8 χρόνων - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντεςΔιάβασε το άρθρο
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με κόκκινη προειδοποίηση, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 10 μποφόρΔιάβασε το άρθρο