Ο τερματοφύλακας Κριστιάν Μαρτίνες δήλωσε πως δεν θα κινηθεί νομικά κατά του διαιτητή, ο οποίος φέρεται να τον γρονθοκόπησε και ενδέχεται να αντιμετωπίσει αποκλεισμό έως και τριών ετών

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη του τελικού του Κυπέλλου Βολιβίας, καθώς ο διαιτητής της αναμέτρησης, Τζόρντι Αλεμάν, φέρεται να γρονθοκόπησε τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Ποτοσί, Κριστιάν Μαρτίνες, μέσα στην ένταση που επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά το τέλος της δεύτερης αναμέτρησης ανάμεσα στη Ρεάλ Ποτοσί και την Άλγουεϊς Ρέντι. Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την ήττα τους με 3-1 από το πρώτο παιχνίδι, καθώς η ρεβάνς ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με αποτέλεσμα να χάσουν την ευκαιρία να κατακτήσουν το τρόπαιο.

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Η ένταση και η φερόμενη επίθεση του διαιτητή

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, αρκετοί ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Ποτοσί περικύκλωσαν τον Αλεμάν, διαμαρτυρόμενοι για τις αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το περιστατικό, ο διαιτητής φαίνεται να κινείται προς τον Μαρτίνες και να εξαπολύει χτύπημα εναντίον του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η «Marca», ο Αλεμάν έδειξε στη συνέχεια ακόμη τέσσερις κόκκινες κάρτες σε ποδοσφαιριστές, ενώ απέβαλε και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου της Ρεάλ Ποτοσί. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα είχε ολοκληρώσει τον αγώνα με δέκα παίκτες, καθώς ο Κέβιν Βιγιέγκας είχε αποβληθεί στις καθυστερήσεις για βίαιη συμπεριφορά.

Ο Μαρτίνες παραδέχθηκε αργότερα ότι είχε εξυβρίσει τον διαιτητή, λέγοντάς του να πάει στο διάολο και εκφράζοντας την ευχή να πεθάνει η μητέρα του. Ο τερματοφύλακας υποστήριξε ότι δέχθηκε γροθιά από τον Αλεμάν και πως τραυματίστηκε στο στόμα, το οποίο αιμορραγούσε μετά το χτύπημα.

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Η απόφαση του Μαρτίνες και οι πιθανές κυρώσεις

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας τοποθετήθηκε δημόσια μέσω των social media, γνωστοποιώντας ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά ούτε να καταθέσει καταγγελία στις αθλητικές αρχές.

«Μετά από όσα συνέβησαν στο τέλος της δεύτερης αναμέτρησης του τελικού του Κυπέλλου Paceña με την Άλγουεϊς Ρέντι, όπου δέχθηκα γροθιά από τον διαιτητή Τζόρντι Αλεμάν Περάλτα, αποφάσισα να μην ξεκινήσω νομικές διαδικασίες ούτε να καταθέσω καταγγελίες στις αθλητικές αρχές», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι επιθυμεί να αφήσει πίσω του το περιστατικό, ώστε να μην προκαλέσει περαιτέρω εντάσεις, δηλώνοντας παράλληλα διαθέσιμος στις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι τίποτα δεν πρέπει να επισκιάσει την εξαιρετική σεζόν της ομάδας του, η οποία, όπως σημείωσε, πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό και έδωσε τα πάντα για τη φανέλα της.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βολιβίας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ποινή που ενδέχεται να επιβληθεί στον διαιτητή. Ο πειθαρχικός κανονισμός, πάντως, προβλέπει τη δυνατότητα αποκλεισμού του για διάστημα έως και τριών ετών, καθώς και επιβολής προστίμου που μπορεί να φτάσει τους 20 εθνικούς κατώτατους μισθούς.