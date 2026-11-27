Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας, η συνολική ποσότητα μετρητών σε κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 1,5 δισεκατομμύρια στερλίνες από τις 22 Οκτωβρίου και μετά

Νοικοκυριά συγκέντρωσαν επιπλέον 700 εκατ. στερλίνες μέσα σε πέντε εβδομάδες, μετά την προτροπή της κυβέρνησης να προετοιμαστούν για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – Η μεγαλύτερη εποχική αύξηση της ζήτησης μετρητών από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σε μια εποχή κατά την οποία οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κυριαρχούν στην καθημερινότητα, οι Βρετανοί επιστρέφουν στα χαρτονομίσματα και στα κέρματα.

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Όχι επειδή έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην τεχνολογία, αλλά επειδή ανησυχούν για το ενδεχόμενο να μην μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση μιας μεγάλης κρίσης.

Τα νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου συγκέντρωσαν περίπου 700 εκατ. στερλίνες περισσότερα από τα συνήθη επίπεδα σε μετρητά κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε εβδομάδων, μετά την προειδοποίηση της βρετανικής κυβέρνησης προς τους πολίτες να προετοιμαστούν για πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας, η συνολική ποσότητα μετρητών σε κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. στερλίνες από τις 22 Οκτωβρίου, όταν ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις κάλεσε τους πολίτες να διαθέτουν επαρκή αποθέματα βασικών αγαθών για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας «Be Ready» («Να είστε έτοιμοι»), οι Βρετανοί κλήθηκαν να προμηθευτούν εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα μακράς διαρκείας, ραδιόφωνα που λειτουργούν με μπαταρίες και μετρητά, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης, ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλης σοβαρής έκτακτης ανάγκης.

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Η ανταπόκριση των πολιτών υπήρξε εντυπωσιακή.

Οι αναλήψεις μετρητών κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν περίπου διπλάσιες από εκείνες που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο διάστημα των προηγούμενων τριών ετών.

Μόνο μία φορά από τις αρχές του αιώνα είχε καταγραφεί μεγαλύτερη εποχική αύξηση, μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2009, όταν η βρετανική οικονομία εξακολουθούσε να βιώνει τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς δεν περιορίζεται στις τραπεζικές συναλλαγές.

Τα στοιχεία του λιανεμπορίου καταγράφουν αυξημένες πωλήσεις κονσερβοποιημένων τροφίμων, γάλακτος μακράς διαρκείας, εμφιαλωμένου νερού και απολυμαντικών προϊόντων, γεγονός που υποδηλώνει ότι αρκετά νοικοκυριά αντιμετώπισαν σοβαρά τις κυβερνητικές συστάσεις.

Η Τράπεζα της Αγγλίας απέφυγε να συνδέσει επισήμως την αύξηση της ζήτησης μετρητών με την εκστρατεία της κυβέρνησης.

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Ωστόσο, ο διοικητής της, Άντριου Μπέιλι, είχε επισημάνει νωρίτερα τον Νοέμβριο ότι η διαρκής αύξηση των μετρητών σε κυκλοφορία, παρά την επικράτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, αποτελεί ένα από τα μεγάλα παράδοξα της σύγχρονης κεντρικής τραπεζικής.

Οι έρευνες της κεντρικής τράπεζας δείχνουν ότι οι πολίτες διατηρούν πλέον τα μετρητά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αντί να τα επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα.

Η πανδημία, η κρίση του κόστους ζωής και οι ανησυχίες για την αξιοπιστία των ψηφιακών υποδομών φαίνεται ότι έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση αυτής της συμπεριφοράς.

Πρόσθετο προβληματισμό προκάλεσε η εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft στις αρχές Νοεμβρίου, υπενθυμίζοντας πόσο ευάλωτη μπορεί να αποδειχθεί μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ψηφιακά συστήματα.

Η βρετανική περίπτωση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ζήτημα.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη συστήσει στους πολίτες να διαθέτουν βασικές προμήθειες που θα τους επιτρέπουν να παραμείνουν αυτάρκεις για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.

Η προετοιμασία αυτή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι επίκειται κάποια καταστροφή. Αντανακλά, ωστόσο, τη μετατόπιση της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών απέναντι σε φυσικές καταστροφές, κυβερνοεπιθέσεις, ενεργειακές διαταραχές και γεωπολιτικές απειλές.

Η ειρωνεία είναι ότι, ενώ κυβερνήσεις, τράπεζες και επιχειρήσεις επενδύουν δισεκατομμύρια στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών, η ασφάλεια των πολιτών σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να συνδέεται με ένα από τα παλαιότερα μέσα πληρωμής: το χαρτονόμισμα.

Τα μετρητά, που μέχρι πρόσφατα πολλοί θεωρούσαν ότι οδεύουν προς εξαφάνιση, αποκτούν πλέον έναν διαφορετικό ρόλο. Μετατρέπονται σε ένα είδος ασφαλιστικής δικλίδας απέναντι στην ευπάθεια του ψηφιακού κόσμου.