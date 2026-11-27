Συνολικά ογδόντα τέσσερις επιζώντες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Λα Ρεστίνγκα, ενώ ο αριθμός των νεκρών είναι από οκτώ έως δέκα σύμφωνα με την υπηρεσία Salvamento Maritimo

Τουλάχιστον οκτώ μετανάστες βρέθηκαν σήμερα νεκροί σε μια βάρκα που προσπαθούσε να φτάσει στα Κανάρια Νησιά, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας, μια εκλογική εκστρατεία η οποία σημαδεύτηκε από έντονες συζητήσεις γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης.

Στη βάρκα που βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, περίπου 70 χλμ. από τις Κανάριες Νήσους, 84 άλλοι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένου ενός ανηλίκου, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ακτή στο λιμάνι Λα Ρεστίνγκα στο μικρό νησί Ελ Ιέρο, ανέφερε σε δελτίο τύπου η ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης, Salvamento Maritimo, αναφέροντας έναν αριθμό νεκρών από οκτώ έως δέκα.

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Έξι άλλοι τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Επί τόπου, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε αξιωματούχους της Πολιτοφυλακής, προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού και στρατιώτες από τη μονάδα έκτακτης ανάγκης του στρατού να υποδέχονται μετανάστες στην ξηρά.

Ορισμένοι από τους επιζώντες μεταφέρθηκαν σε φορεία, ανίκανοι να περπατήσουν, ενώ άλλοι ήταν τυλιγμένοι σε κόκκινες κουβέρτες έκτακτης ανάγκης.

Το σκάφος, όπου βρίσκονται ακόμη τα σώματα των θυμάτων, ρυμουλκήθηκε στο Ελ Ιέρο, όπου αναμενόταν να φτάσει αργά το απόγευμα, σύμφωνα με την Salvamento Maritimo.

Μιλώντας στο ισπανικό ραδιόφωνο, ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης «περίπλοκη».