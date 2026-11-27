Ο γνωστός δημοσιογράφος κατέληξε σε ηλικία 78 ετών έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός λόγω ιού του Δυτικού Νείλου

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού στον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (27/11), σε ηλικία 78 ετών. Όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να τιμήσουν τη μνήμη του στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο γνωστός δημοσιογράφος νοσηλευόταν από το περασμένο καλοκαίρι στον «Ευαγγελισμό», δίνοντας πολύμηνη μάχη για τη ζωή του, έπειτα από προσβολή από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η κατάσταση της υγείας του είχε χαρακτηριστεί ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς είχε παρουσιάσει βαριά συμπτώματα και παρέμενε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Η μακρά διαδρομή του Αντώνη Πανούτσου στον χώρο της δημοσιογραφίας

Γεννημένος το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με καταγωγή από την Ύδρα, ο Αντώνης Πανούτσος ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία το 1969, στην εφημερίδα «Τα Σημερινά». Στα χρόνια που ακολούθησαν συνεργάστηκε με σημαντικά μέσα του ελληνικού Τύπου, μεταξύ των οποίων το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και η «SportDay», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην αθλητική αρθρογραφία και τον σχολιασμό.

Η παρουσία του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις εφημερίδες. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες αποτέλεσε μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα δίδυμα του αθλητικού ραδιοφώνου, μέσα από τη συνεργασία τους στον Sport FM. Οι δύο δημοσιογράφοι συνεργάστηκαν και στην τηλεόραση, παρουσιάζοντας εκπομπές με ξεχωριστή απήχηση.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες στιγμές της κοινής τους διαδρομής ήταν η καθημερινή εκπομπή «Tora Tora Tora», την οποία παρουσίαζαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας. Ο Πανούτσος είχε επίσης συνδεθεί με την «Αθλητική Κυριακή», ενώ η συνεργασία του με την ΕΡΤ αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία.

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Παράλληλα, είχε ασχοληθεί με τον ειδικό Τύπο και τον χώρο της μοτοσυκλέτας, συμμετέχοντας στην έκδοση των περιοδικών «Μοτό» και «Οζ». Τον Νοέμβριο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

Το ιδιαίτερο ύφος γραφής του, το αιχμηρό σχόλιο, το χιούμορ και η αντισυμβατική ματιά του τον καθιέρωσαν ως μία ξεχωριστή παρουσία στον χώρο της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας. Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον δημοσιογραφικό κόσμο.