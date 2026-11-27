Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαλένθια απάλλαξε τον Ισπανό ποδοσφαιριστή από την κατηγορία της σωματικής βλάβης, ενώ η επόμενη δικαστική κίνηση είναι η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δικαιοσύνης της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια (TSJCV) αποφάσισε να μειώσει από οκτώμισι σε επτά χρόνια την ποινή φυλάκισης που είχε επιβληθεί στον Ράφα Μιρ για την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος νεαρής γυναίκας. Η απόφαση αφορά την απαλλαγή του Ισπανού ποδοσφαιριστή από την κατηγορία της σωματικής βλάβης, για την οποία είχε επίσης κριθεί ένοχος σε πρώτο βαθμό.

Ειδικότερα, το Τμήμα Ποινικών Εφέσεων του Πολιτικού και Ποινικού Τμήματος του TSJCV έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του ποδοσφαιριστή, κατά της πρωτόδικης απόφασης που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο από το Τέταρτο Τμήμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Βαλένθια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν επηρέασε την καταδίκη του για τη σεξουαλική επίθεση. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε πλήρως το συγκεκριμένο σκέλος της έφεσης, θεωρώντας ότι η αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ήταν «λογική» και «εύλογη».

Παράλληλα, δεν έγιναν αποδεκτοί οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης σχετικά με υποτιθέμενες αντιφάσεις και έλλειψη συνέπειας στις καταθέσεις της πρώτης παθούσας, αλλά και της φίλης της, η οποία επίσης υπέστη σεξουαλική επίθεση το ίδιο βράδυ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην ίδια κατοικία, στην περιοχή Bétera, με δεύτερο καταδικασθέντα να είναι ο επίσης ποδοσφαιριστής Pablo Jara.

Η δικαστική διαδικασία έχει πλέον επόμενο σταθμό το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, στο οποίο μπορεί να προσφύγει η πλευρά του Μιρ, επιχειρώντας να ανατρέψει την εις βάρος του απόφαση.

Την ίδια ώρα, ο Άρης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Βάσει της συμφωνίας που υπάρχει, η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον σύλλογο για κάθε νέα δικαστική εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που η ενοχή του Μιρ επιβεβαιωθεί οριστικά, προβλέπεται η αυτόματη λύση του συμβολαίου του με τους «κιτρινόμαυρους».