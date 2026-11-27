Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το πρωι καταπλέει στην Ελλάδα η δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI Belharra – Πλάι της στον Σαρωνικό θα πλεύσει η «Κίμων»

Σε μια τελετή γεμάτη ιστορικούς συμβολισμούς ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Πολεμικό Ναυτικό τη νεότευκτη φρεγάτα «Νέαρχος» (F-602), η οποία ολοκληρώνει το ταξίδι της από τη Γαλλία και εισέρχεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Τον ρόλο του οικοδεσπότη στον Σαρωνικό θα αναλάβει η πρώτη φρεγάτα της κλάσης, «Κίμων» (F-601), η οποία πριν από δέκα μήνες είχε τύχει αντίστοιχης υποδοχής.

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Συνοδευόμενες από πυραυλακάτους, μονάδες του Στόλου και σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, οι δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες θα πλεύσουν σε σχηματισμό κατά μήκος του παραλιακού μετώπου του Φαλήρου, παρόντος σύμφωνα με πληροφορίες και του πρωθυπουργου.

Ιστορικό κάδρο μπροστά από το Φάληρο

Το αποκορύφωμα του εν πλω σκέλους της υποδοχής θα εκτυλιχθεί μπροστά από τη Μαρίνα Φλοίσβου. Παρότι το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς» θα παραμείνουν αγκυροβολημένα στη μόνιμη θέση τους, ο «Νέαρχος» και ο «Κίμων» θα διέλθουν σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτά αποδίδοντας τιμές.

Με αυτόν τον τρόπο θα σχηματιστεί το συμβολικό κάδρο των «τεσσάρων ανάστροφων πλωρών» στον Φαληρικό όρμο, συνδέοντας οπτικά την αρχαία ναυτική παράδοση και τους Βαλκανικούς Πολέμους με τη νέα ψηφιακή εποχή του ελληνικού Στόλου. Αμέσως μετά τη διέλευση, ο σχηματισμός θα κατευθυνθεί προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την επίσημη τελετή υποδοχής.

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Αναβαθμισμένη ισχύς πυρός

Ο «Νέαρχος», μήκους 121,6 μέτρων, αποτελεί την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI που παραδίδεται στη διαμόρφωση Standard 2. Διαθέτει 32 ενεργοποιημένα κελιά αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30, σύστημα εγγύς προστασίας RAM, αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet και τορπίλες MU90, ενισχύοντας καθοριστικά την αντιαεροπορική και ανθυποβρυχιακή άμυνα της χώρας εν αναμονή και της τρίτης φρεγάτας της κλάσης, «Φορμίων».

Η Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ F-602 πλέει στις ελληνικές θάλασσες 🇬🇷⚓🌊 #hellenicnavy #hellenic #navy https://t.co/iDHbM1XtWB — Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) November 27, 2026