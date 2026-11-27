Οι «πράσινοι» στρέφονται κατά του προπονητή του Ολυμπιακού υποστηρίζοντας πως ο ίδιος δεν βρισκόταν μόνος στα αποδυτήρια όταν χρησιμοποίησε υβριστικές εκφράσεις

Στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ προσέφυγε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δύο νέες καταγγελίες κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Νέα εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη των δύο «αιωνίων», με τον Παναθηναϊκό να ζητά την πειθαρχική τιμωρία του Ολυμπιακού για την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ για τους περσινούς τελικούς.

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Οι «πράσινοι» κάνουν λόγο για «στοχοποίηση δικαστών», επισημαίνοντας πως οι Πειραιώτες τοποθετήθηκαν προτού γίνει γνωστό το σκεπτικό των αποφάσεων. Στην καταγγελία περιλαμβάνονται επίσης σχόλια φιλάθλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα υπέρ του Ταϊρίκ Τζόουνς στον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η δεύτερη καταγγελία αφορά τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος ανέφερε πως τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 ευρώ επειδή έβρισε ενώ βρισκόταν μόνος του στα αποδυτήρια.

Ο Παναθηναϊκός επικαλείται τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις, υποστηρίζοντας πως ο προπονητής του Ολυμπιακού βρισκόταν στη φυσούνα παρουσία τρίτων και απευθύνθηκε με υβριστικές εκφράσεις σε φιλάθλους και στον τιμ μάνατζερ της ομάδας, Σάββα Αρώνη.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά την πειθαρχική τιμωρία τόσο του Έλληνα τεχνικού όσο και της ΚΑΕ Ολυμπιακός, θεωρώντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις πλήττουν το κύρος της αθλητικής Δικαιοσύνης.