Ο Ολλανδός αμυντικός αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για το παιχνίδι στο Περιστέρι, ενώ ο προπονητής προσανατολίζεται σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα

Με τον Στέφαν Ντε Φράι στο κέντρο της άμυνάς του αναμένεται να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Ατρόμητο (29/11, 17:00) στο Περιστέρι.

Ο Ολλανδός στόπερ, ο οποίος υπέστη σοβαρή κάκωση στον αριστερό καρπό στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και δεν αγωνίστηκε στη Δανία, θα είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος υπολογίζει στην εμπειρία και την ηγετική παρουσία του.

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Ο Δανός προπονητής προσανατολίζεται σε αρκετές διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα συγκριτικά με το ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Νόρντζελαντ, καθώς οι «πράσινοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο πρωτάθλημα και στην προσπάθεια διατήρησής τους στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Σαλάχ-Εντίν αναμένεται να καλύψει το κενό του τραυματία Γιώργου Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και στο επιθετικό κομμάτι. Τόσο ο Σίριλ Ντέσερς όσο και ο Λιβάι Γκαρσία συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να βρεθούν στις αρχικές επιλογές του Νίστρουπ, ο οποίος θέλει να παρουσιάσει μια ομάδα με μεγαλύτερη επιθετική δυναμική στο Περιστέρι.