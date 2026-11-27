Το φαινόμενο οφείλεται σε «superior mirage», σύμφωνα με το ABC News, όπου οι διαφορές θερμοκρασίας κάμπτουν το φως στην ατμόσφαιρα, κάνοντας το πλοίο να φαίνεται ψηλότερα από τη θέση του

Ένα εντυπωσιακό θέαμα καταγράφηκε στα ανοιχτά του Ατζμάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με ένα φορτηγό πλοίο να εμφανίζεται σαν να πετάει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας!

Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, καθώς οι εικόνες δημιουργούν την εντύπωση ότι το τεράστιο πλοίο έχει αποκολληθεί από το νερό και αιωρείται στον αέρα.

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Viral footage filmed off the coast of Ajman, United Arab Emirates, captures a cargo vessel appearing to float above the water due to a superior mirage, where temperature differences bend light in the atmosphere. https://t.co/COUOUp4Fri — ABC News (@ABC) November 27, 2026

Η εξήγηση, ωστόσο, δεν βρίσκεται στη βαρύτητα, αλλά στην οπτική της ατμόσφαιρας. Πρόκειται για το φαινόμενο του ανώτερου αντικατοπτρισμού (superior mirage), το οποίο προκαλείται όταν θερμότερος αέρας βρίσκεται πάνω από ψυχρότερο, δημιουργώντας μια θερμοκρασιακή αναστροφή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ακτίνες του φωτός διαθλώνται και η εικόνα ενός μακρινού αντικειμένου εμφανίζεται ψηλότερα από την πραγματική του θέση. Έτσι, το πλοίο μοιάζει να αιωρείται πάνω από τη θάλασσα.

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό οπτικό παιχνίδι της φύσης, που αποδεικνύει ότι μερικές φορές ακόμη και η πιο απίστευτη εικόνα έχει μια απολύτως επιστημονική εξήγηση!