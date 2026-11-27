Το κρατικό Ινστιτούτο Έρευνας Ιών της Ουγκάντας ανακοίνωσε ότι η δοκιμή θα εξετάσει την ασφάλεια του εμβολίου σε 224 εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων παιδιών ενός έτους

Η Ουγκάντα ​​ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε την πρώτη κλινική δοκιμή στην Αφρική ενός εμβολίου mRNA κατά του στελέχους Bundibugyo του ιού Έμπολα, του στελέχους που ευθύνεται για την επιδημία με επίκεντρο την ΛΔ Κονγκό, η οποία αποτελεί πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί παγκοσμίως.

Σε ανακοίνωσή του, το κρατικό Ινστιτούτο Έρευνας Ιών της Ουγκάντας (UVRI) τόνισε ότι ξεκίνησε τη δοκιμή σε συνεργασία με τη Moderna, την εταιρεία που παρασκευάζει το εμβόλιο.

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Το εμβόλιο της Moderna πρόκειται σύντομα να εισέλθει σε φάση δοκιμών και στο Κονγκό, παράλληλα με ένα ακόμη νέο εμβόλιο κατά του στελέχους Bundibugyo, το οποίο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Serum Institute of India.

Οι επιστήμονες εξετάζουν ήδη κατά πόσον ένα υπάρχον εμβόλιο, το Ervebo της εταιρείας Merck –το οποίο στοχεύει σε διαφορετικό στέλεχος του ιού Έμπολα– μπορεί να παρέχει κάποια διασταυρούμενη προστασία έναντι του στελέχους Bundibugyo.

Η δοκιμή στην Ουγκάντα είναι η δεύτερη για το συγκεκριμένο εμβόλιο, καθώς η Moderna είχε ξεκινήσει την πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους στον Καναδά τον Αύγουστο, με συμμετέχοντες ενήλικες ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Το UVRI διευκρίνισε ότι κατά τη διενέργεια της δοκιμής στην Ουγκάντα ​​θα εξεταστεί για πρώτη φορά η ασφάλεια του εμβολίου και η ικανότητά του να προκαλεί ανοσολογική απόκριση σε παιδιά ηλικίας ενός έτους και άνω, ενώ στόχος είναι η συμμετοχή 224 εθελοντών.

«Τα παιδιά συχνά συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που πλήττονται σφοδρότερα από το ξέσπασμα του Έμπολα, ωστόσο πολύ συχνά είναι τα τελευταία που επωφελούνται από τα νέα εμβόλια», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Χάτσετ, διευθύνων σύμβουλος του Συνασπισμού για Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI), ο οποίος συμβάλλει στη χρηματοδότηση του εμβολίου.