Έρευνα ρίχνει φως στους βιολογικούς μηχανισμούς πίσω από το στρες, εξετάζοντας τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν βρισκόμαστε υπό πίεση

Οι άνθρωποι δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο μπροστά σε μια αναποδιά, σε μια απρόοπτη αλλαγή της τελευταίας στιγμής ή σε μια δύσκολη συγκυρία.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς μια γνώριμη σκηνή σε ένα αεροδρόμιο: μια πτήση μόλις ακυρώθηκε και οι επιβάτες περιμένουν στην ουρά εξυπηρέτησης της αεροπορικής εταιρείας για να βρουν λύση. Ένας ταξιδιώτης δείχνει εμφανώς ταραγμένος, ενώ κάποιος άλλος παραμένει σχετικά ατάραχος. Η αναποδιά είναι ακριβώς η ίδια, όμως το σώμα και ο εγκέφαλός τους ενδέχεται να αντιδρούν σε αυτήν με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

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Γιατί συμβαίνει αυτό; Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι η γενετική, η προσωπικότητα και οι προηγούμενες εμπειρίες διαμορφώνουν τον βαθμό στον οποίο κάθε άνθρωπος αντιδρά υπό πίεση. Πλέον, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου —η κοινότητα των μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό σύστημα— μπορεί επίσης να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Σε πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Βιέννης, όσοι είχαν πιο ποικιλόμορφο μικροβίωμα εμφάνισαν εντονότερες αντιδράσεις σε οξύ στρες. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κακή διαχείριση, αλλά πιθανώς αποτελεσματικότερη κινητοποίηση του οργανισμού μπροστά σε μια πρόκληση.

Τα ευρήματα αυτά προσθέτουν μια νέα διάσταση στο ερώτημα γιατί το ίδιο αγχωτικό γεγονός επηρεάζει διαφορετικά κάθε άτομο.

Το στρες είναι φυσική αντίδραση όταν αντιλαμβανόμαστε μια πρόκληση ή απειλή, εξηγεί ο Timothy Riley, ιατρός οικογενειακής ιατρικής στο Penn State Health και πιστοποιημένος δάσκαλος Mindfulness Based Stress Reduction. Όταν βιώνουμε στρες, η αμυγδαλή, το κέντρο συναισθημάτων του εγκεφάλου, ενεργοποιείται και ειδοποιεί τον υποθάλαμο, που συντονίζει την αντίδραση του σώματος.

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Έτσι, μπορεί να εμφανιστούν σωματικά συμπτώματα όπως ταχυκαρδία, ταχύτερη αναπνοή, πεπτικές διαταραχές ή μυϊκή ένταση, σύμφωνα με τη Rajita Sinha, διευθύντρια του Yale Stress Center.

Ο ρόλος του εντέρου στην αντίδραση στο στρες

Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Neurobiology of Stress δείχνει ότι όσοι έχουν μεγαλύτερη ποικιλία μικροβίων στο έντερό τους, ανταποκρίνονται διαφορετικά σε οξύ στρες. Η μελέτη διαπίστωσε πως η αυξημένη μικροβιακή ποικιλομορφία συνδέεται με ισχυρότερες αντιδράσεις κορτιζόλης και αυτοαναφερόμενου στρες σε υγιείς ενήλικες.

Το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν συνεχώς μέσω του λεγόμενου άξονα εντέρου-εγκεφάλου, όπως εξηγεί ο Thomas Karner, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Το μικροβίωμα και οι ενώσεις που παράγει μπορεί να επηρεάζουν το πώς το σώμα ρυθμίζει τα επίπεδα των ορμονών του στρες.

Παράλληλα, το ίδιο το στρες μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση του μικροβιώματος, να επηρεάσει τη φλεγμονή και να τροποποιήσει την παραγωγή μεταβολιτών. Η σχέση μεταξύ υγείας του εντέρου και στρες φαίνεται να λειτουργεί αμφίδρομα.

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Το στρες ως προσαρμοστικός μηχανισμός

Δεν είναι κάθε μορφή στρες επιζήμια. Το οξύ, βραχυπρόθεσμο στρες βοηθά το σώμα να αντιμετωπίσει άμεσες απειλές, όπως αναφέρει ο Karner. Για παράδειγμα, μια ζέβρα που τρέχει να γλιτώσει από λιοντάρι κινητοποιεί άμεσα ενέργεια και συγκέντρωση χάρη στην αντίδραση του στρες.

Η αυξημένη ποικιλομορφία του μικροβιώματος ίσως σχετίζεται με πιο ευέλικτη ή κατάλληλα κινητοποιημένη αντίδραση, όχι απαραίτητα με μείωση του στρες. Σύμφωνα με τον Karner, τα ευρήματα δείχνουν ότι το πιο ποικίλο μικροβίωμα μπορεί να συνοδεύει μια προσαρμοστική και χρονικά περιορισμένη κινητοποίηση του συστήματος στρες.

Αντίθετα, το χρόνιο στρες προκαλεί παρατεταμένη ενεργοποίηση των σχετικών συστημάτων, με αρνητικές συνέπειες για τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό και το μικροβίωμα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να διαταράξει τη ρύθμιση των ορμονών του στρες.

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Ένα πιο ποικίλο μικροβίωμα ενδέχεται να προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί πλήρως η επίδρασή του στη μετάβαση από το οξύ στο χρόνιο στρες.

Η γενετική, οι εμπειρίες και η προσωπικότητα στον «κύκλο» του στρες

Η γενετική επηρεάζει επίσης το πώς βιώνουμε το στρες. Οι άνθρωποι εξελίχθηκαν ώστε να ανταποκρίνονται γρήγορα σε απειλές, αλλά οι ατομικές γενετικές διαφορές καθορίζουν πόσο αντιδραστικά είναι αυτά τα συστήματα.

Ακόμη και εμπειρίες πριν τη γέννηση μπορούν να επηρεάσουν την αντίδραση μέσω επιγενετικών μηχανισμών. Ανασκόπηση του 2025 στο Genes, που εξέτασε 71 μελέτες, διαπίστωσε σύνδεση μεταξύ τραυματικών εμπειριών και επιγενετικών αλλαγών που σχετίζονται με τη ρύθμιση του στρες.

Οι εμπειρίες ζωής συμβάλλουν επίσης σημαντικά. Όπως σημειώνει ο Riley, από τη γέννηση και μέσα από κάθε εμπειρία, το νευρικό μας σύστημα μαθαίνει ιδιαίτερα από αγχωτικές ή τραυματικές καταστάσεις.

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Η προσωπικότητα διαδραματίζει επίσης ρόλο. Έρευνα του 2016 στο Journal of Personality and Social Psychology διαπίστωσε ότι όσοι έχουν υψηλότερα επίπεδα νευρωτισμού βιώνουν εντονότερες συναισθηματικές αντιδράσεις σε στρεσογόνες ημέρες, ενώ οι πιο εξωστρεφείς ή ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες εμφανίζουν ηπιότερες αντιδράσεις.

Τελικά, κανένα μεμονωμένο γονίδιο, χαρακτηριστικό προσωπικότητας ή μικροβιακό προφίλ δεν καθορίζει απόλυτα την αντίδραση στο στρες. Η ανταπόκριση είναι αποτέλεσμα πολύπλοκης αλληλεπίδρασης εγκεφάλου, σώματος, εμπειριών και των απαιτήσεων της στιγμής—και η επιστήμη μόλις αρχίζει να ξετυλίγει το ρόλο του εντέρου σε αυτή τη διαδικασία.