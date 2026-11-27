ε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας, με την Πολιτική Προστασία να ενεργοποιεί το καθεστώς κινητοποίησης Red Code σε έξι περιφέρειες.

Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα έως τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το καθεστώς κινητοποίησης Red Code, καλώντας τις περιφέρειες και τους δήμους να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρών και κατολισθήσεων.

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Συγκεκριμένα, σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί για την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Πού αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα



Για το Σάββατο, κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τη δυτική Πελοπόννησο. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στην Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία.

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Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, κυρίως στη Φθιώτιδα, και την Εύβοια. Σταδιακά θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόγνωση για τους ανέμους. Στις ανατολικές περιοχές θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι έως 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 10 μποφόρ, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα.

Red Code στη Ζάκυνθο – Έως 120 χιλιοστά βροχής



Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιφυλακή στη Ζάκυνθο, όπου η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για μεγάλα ύψη βροχόπτωσης. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το νερό που θα πέσει ενδέχεται να φτάσει τα 60 χιλιοστά στις χερσαίες περιοχές και τα 100 έως 120 χιλιοστά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες ζώνες.

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Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή ιδιαίτερα σε πυρόπληκτες περιοχές, σε οικισμούς που έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν πλημμύρες και κατολισθήσεις, αλλά και σε αγροτικές εκτάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης φερτών υλικών σε ρέματα και χειμάρρους.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται η Πυροσβεστική, οι περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων διατηρεί συνεχή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το επόμενο τριήμερο θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και την επιχειρησιακή διαχείριση των κινδύνων.