Το θρυλικό boy band θα εμφανιστεί στην O2 Arena τον Ιούνιο του 2027, στο πλαίσιο του «Into The Millennium – Homecoming», αναβιώνοντας μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας του.

Στο Λονδίνο επιστρέφουν οι Backstreet Boys, οι οποίοι ανακοίνωσαν τέσσερις συναυλίες στην O2 Arena για τον Ιούνιο του 2027, σηματοδοτώντας την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια απουσίας.

Το αμερικανικό συγκρότημα, που δημιουργήθηκε το 1993 και αποτελείται από τους Νικ Κάρτερ, Χάουι Ντόροου, Έι Τζέι ΜακΛίν, Μπράιαν Λίτρελ και Κέβιν Ρίτσαρντσον, θα παρουσιάσει το μουσικό σόου «Into The Millennium – Homecoming: Live In London» στις 8, 9, 11 και 12 Ιουνίου 2027.

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Πρόκειται για τις μοναδικές προγραμματισμένες εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2027, οι οποίες θα συμπέσουν με τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας της O2 Arena.

«Λονδίνο, σας ακούσαμε»

Τα μέλη του συγκροτήματος εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή τους στη βρετανική πρωτεύουσα.

«Λονδίνο, σας ακούσαμε και είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το “Into The Millennium – Homecoming” στο The O2. Χαρήκαμε απίστευτα που ζωντανέψαμε αυτό το σόου κατά τη διάρκεια της σειράς εμφανίσεών μας στο Ντίσελντορφ φέτος, και τώρα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τους εορτασμούς για το “Millennium” αλλά και για την 20ή επέτειο του The O2, μαζί με όλους εσάς», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Νωρίτερα μέσα στο 2026, οι Backstreet Boys πραγματοποίησαν δέκα sold out συναυλίες στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, στο πλαίσιο του «Into The Millennium – Homecoming: Live In Germany».

Περισσότερες από 150 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στη μουσική βιομηχανία και πάνω από 150 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, οι Backstreet Boys θεωρούνται το εμπορικότερο boy band όλων των εποχών.

Το συγκρότημα έχει αποσπάσει εννέα υποψηφιότητες για βραβεία Grammy, ενώ μεταξύ των διακρίσεών του περιλαμβάνονται δύο American Music Awards, πέντε Billboard Music Awards και δύο MTV Video Music Awards.