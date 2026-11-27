Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία και η δυναμική ανάμεσα στο PP και το Vox βρίσκονται στο μικροσκόπιο του Politico, που αναλύει τις έξι αλλαγές που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια κυβερνητική αλλαγή.

Η Ισπανία φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά επιστροφής της δεξιάς στην εξουσία έπειτα από οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο πολιτικός χάρτης που θα διαμορφωθεί θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στο κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox.

Τα προεκλογικά προγράμματα των δύο κομμάτων παραμένουν προς το παρόν γενικά και συγκρατημένα σε λεπτομέρειες. Για το PP, αυτή η επιλογή λειτουργεί συνειδητά, καθώς –όπως επισημαίνει στέλεχος του κόμματος– ο ηγέτης του, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επιδιώκει να αποφύγει δεσμεύσεις που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως υπερβολικές πριν από τις κάλπες.

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Το τελικό περίγραμμα της κυβερνητικής ατζέντας θα κριθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστούν τα χαρτοφυλάκια σε μια πιθανή συγκυβέρνηση του Φεϊχό με το Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ, το οποίο ακόμη σταθμίζει τον βαθμό και τη μορφή της συμμετοχής του.

Μια ενδεχόμενη δεξιά στροφή μετά από οκτώ χρόνια στο τιμόνι του Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να φέρει ουσιαστικές αλλαγές στη Μαδρίτη σε κρίσιμα μέτωπα, όπως η μετανάστευση, η τεχνολογία και η αγροτική πολιτική, προσελκύοντας παράλληλα την προσοχή των Βρυξελλών.

Παρ’ όλα αυτά, η Ισπανία δύσκολα θα εξελιχθεί σε πόλο σκληρού ευρωσκεπτικισμού στους κόλπους της ΕΕ. Παρά την αιχμηρή κριτική του Vox προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το κόμμα γνωρίζει πως ο ευρωσκεπτικισμός έχει περιορισμένα περιθώρια στη χώρα. Η φιλοευρωπαϊκή παράδοση της Ισπανίας παραμένει ισχυρή, καθώς η ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια συνδέθηκε άρρηκτα με την επιστροφή στη δημοκρατία μετά τον θάνατο του Φρανσίσκο Φράνκο.

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Ακολουθούν έξι βασικοί άξονες στους οποίους η πολιτική της Ισπανίας ενδέχεται να αλλάξει σελίδα υπό μια κυβέρνηση PP–Vox, σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

Μετανάστευση: Προτεραιότητα στους Ισπανούς;

Η μεταναστευτική πολιτική αποτελεί έναν από τους τομείς όπου η γραμμή της κυβέρνησης Σάντσεθ αναμένεται να ανατραπεί. Τόσο το PP όσο και το Vox έχουν ασκήσει έντονη κριτική στη μαζική νομιμοποίηση μεταναστών από την παρούσα κυβέρνηση, ενώ το PP τάσσεται υπέρ της νομικής απαγόρευσης τέτοιων πρωτοβουλιών.

Μετά τις εκλογές του 2023, το μεταναστευτικό αναδείχθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη ανησυχία των Ισπανών πολιτών, πίσω από το ζήτημα της στέγασης. Η κρίση στη Θέουτα, με την είσοδο χιλιάδων –κυρίως νεαρών– Μαροκινών, σκλήρυνε ακόμη περισσότερο τη γλώσσα τόσο του Vox όσο και του PP, που πλέον κάνουν λόγο για «εισβολή».

Η βασική θέση του Vox εδράζεται στην «εθνική προτεραιότητα», δηλαδή στην προνομιακή πρόσβαση των Ισπανών σε δημόσιες δομές και παροχές, όπως η στέγαση και τα επιδόματα. Το PP, αντίθετα, προκρίνει κριτήρια προτεραιότητας για συγκεκριμένες παροχές χωρίς να τα περιορίζει αποκλειστικά στην ιθαγένεια, εντάσσοντας σε αυτά και όσους διαμένουν νόμιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Παράλληλα, το Vox προωθεί την ιδέα της «επαναμετανάστευσης», μια πρόταση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ασύμβατη με το δίκαιο της ΕΕ και από την οποία το PP κρατά αποστάσεις.

Σε άλλα ζητήματα, ωστόσο, η γραμμή τους συγκλίνει με τη νέα, αυστηρότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κέντρων επιστροφής μεταναστών.

Αγροτική Πολιτική: Το πεδίο του Vox

Η «βαθιά Ισπανία» παρουσιάζεται από την ακροδεξιά ως ο πυρήνας της εθνικής ταυτότητας, με το Vox να διεκδικεί τα υπουργεία αγροτικής ανάπτυξης στα σχήματα όπου συγκυβερνά με το PP. Η αγροτική πολιτική αναμένεται να βρεθεί ψηλά στις διεκδικήσεις του και σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας.

Ένα σημαντικό σκέλος του μεταναστευτικού αφορά τον αγροτικό τομέα, ο οποίος στηρίζεται σε φθηνά εργατικά χέρια. Το Vox εισηγείται την επέκταση της εθνικής προτεραιότητας και στη γεωργία, με υψηλότερους μισθούς ώστε να προσελκύσει Ισπανούς εργαζομένους, χωρίς ωστόσο να το έχει αναδείξει σε κεντρικό πυλώνα της μεταναστευτικής του ατζέντας. Το PP, από την πλευρά του, προτείνει προσωρινές βίζες και προσλήψεις από τις χώρες προέλευσης.

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Στον εμπορικό τομέα, μια συμμαχία PP–Vox θα μπορούσε να φέρει τριβές με τις Βρυξέλλες εφόσον επιχειρήσει να βάλει φρένο σε εισαγωγές που θεωρεί ότι πλήττουν την εγχώρια παραγωγή. Το Vox ζητά το πάγωμα της συμφωνίας αγροτικών προϊόντων με το Μαρόκο, ενώ το PP αξιώνει ίσους όρους σε πρότυπα ασφάλειας και παραγωγής για τα εισαγόμενα προϊόντα.

Όσον αφορά τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur με τη Νότια Αμερική, το Vox τη χαρακτηρίζει επιζήμια για τους ισπανούς αγρότες και την απορρίπτει, ενώ το PP αποφεύγει τις αιχμές και κατά κανόνα τη στηρίζει. Σε ένα σημείο, πάντως, συμφωνούν απόλυτα με την απερχόμενη κυβέρνηση: στην αντίθεσή τους σε περικοπές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ.

Τεχνολογία: Τέλος στην αντιπαράθεση με τις Big Tech

Η ανοιχτή σύγκρουση της κυβέρνησης Σάντσεθ με τους τεχνολογικούς κολοσσούς εκτιμάται ότι θα κλείσει υπό μια κυβέρνηση PP–Vox. Ο Αμπασκάλ έχει ήδη συναντηθεί με τον Έλον Μασκ, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ του Vox.

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Σε ορισμένα ζητήματα, όμως, οι αποστάσεις του PP από τους Σοσιαλιστές δεν είναι μεγάλες. Ο Φεϊχό έχει δεσμευτεί να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 14 ετών, κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι δεν προστατεύει επαρκώς τους ανηλίκους στο διαδίκτυο – ένα μέτρο με το οποίο το Vox διαφωνεί.

Η πιο αισθητή μεταστροφή αναμένεται στα data centers, καθώς ο Φεϊχό έχει υποσχεθεί να καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο που θέτει όρια στην ενεργειακή κατανάλωση και κανόνες κυριαρχίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη του κλάδου.

Ενέργεια και Κλίμα: Από την πρωτοπορία στη μετριοπάθεια

Η πράσινη μετάβαση και η κλιματική πολιτική αποτέλεσαν βασικά στοιχήματα της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, φέρνοντας την Ισπανία στις πρώτες θέσεις της ΕΕ σε φιλοδοξία στόχων. Μια κυβέρνηση PP–Vox αναμένεται να αλλάξει αισθητά αυτόν τον τόνο.

Το μέγεθος των αλλαγών θα εξαρτηθεί από τη δύναμη που θα αποκτήσει το Vox, το οποίο συνδέει ευθέως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και αντιτίθεται στην πράσινη ατζέντα. Το PP, σε ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ζητά ευελιξία στους κλιματικούς κανόνες και εγκατάλειψη χρονοδιαγραμμάτων που κρίνει μη ρεαλιστικά.

Στην ενεργειακή πολιτική, τα δύο κόμματα συμφωνούν στην παράταση της λειτουργίας των πυρηνικών μονάδων. Παρά τις επιφυλάξεις του Vox για την ενεργειακή μετάβαση, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν ήδη εδραιωθεί στην Ισπανία, καλύπτοντας το 56% της ηλεκτροπαραγωγής το 2025.

Κίνα: Προς σκληρότερη στάση;

Επί διακυβέρνησης Σάντσεθ, η Μαδρίτη επιδίωξε πιο στενούς δεσμούς με το Πεκίνο, ανοίγοντας δίαυλο στρατηγικού διαλόγου με τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Φεϊχό έχει δεσμευτεί να στηρίξει κάθε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που σκληραίνει τη στάση απέναντι στην Κίνα, ενώ πρόσωπα του στενού του κύκλου με έντονο ατλαντικό προσανατολισμό ενδέχεται να ωθήσουν προς αυστηρότερη γραμμή, εφόσον αυτή ταυτίζεται με την Ουάσινγκτον.

Το Vox τηρεί ήδη σκληρή γραμμή έναντι του Πεκίνου, κατηγορώντας τον Σάντσεθ για «κολακεία προς τη κομμουνιστική κινεζική δικτατορία». Και τα δύο κόμματα τάσσονται υπέρ του αποκλεισμού εταιρειών υψηλού κινδύνου, όπως η Huawei, από δημόσιους διαγωνισμούς και επικρίνουν την ανανέωση σχετικών συμβάσεων.

Ωστόσο, οι ισορροπίες είναι λεπτές, καθώς σημαντικές κινεζικές επενδύσεις βρίσκονται σε περιφέρειες όπου κυβερνά το PP.

Δικαιώματα γυναικών και πολιτισμικές συγκρούσεις

Στη διεθνή σκηνή, η κυβέρνηση Σάντσεθ επένδυσε σε προοδευτικές πολιτικές, ενώ μια σύμπραξη με το Vox θα σηματοδοτούσε καθαρή αλλαγή κατεύθυνσης.

Ο Φεϊχό έχει δεσμευτεί να καταργήσει το υπουργείο Ισότητας και να εντάξει τις αρμοδιότητές του σε άλλο υπουργείο. Αν εφαρμοστεί η πρακτική των περιφερειακών κυβερνήσεων, το Vox θα επιδιώξει τη σύσταση υπουργείου Οικογένειας.

Παράλληλα, ο Φεϊχό έχει θέσει επί τάπητος αλλαγές στον νόμο για τις αμβλώσεις, προτείνοντας την ενημέρωση των γονέων όταν πρόκειται για ανήλικες, ενώ το Vox –που το 2023 ζητούσε την κατάργησή του– εμφανίζεται πλέον λιγότερο κατηγορηματικό.

Δεν λείπουν ωστόσο και οι διαφωνίες ανάμεσα στους δύο πιθανούς εταίρους: το PP διατηρεί τη συναίνεση γύρω από τη νομοθεσία κατά της έμφυλης βίας, την ώρα που το Vox ζητά την κατάργηση διατάξεων που, κατά τον ισχυρισμό του, στρέφονται κατά των ανδρών, κάνοντας λόγο για «ενδοοικογενειακή βία».

Πέρα από την κοινωνική ατζέντα, αναμένονται συγκρούσεις και γύρω από την αγροτική παράδοση. Το Vox στηρίζει μέτρα υπέρ του κυνηγιού και, από κοινού με το PP, υποστηρίζει το κυνήγι λύκων για την προστασία της κτηνοτροφίας στον βορρά.

Το πιο ηχηρό σύμβολο αυτής της αντιπαράθεσης, όμως, παραμένει η ταυρομαχία. Ο υπουργός Πολιτισμού Ερνέστ Ουρτασούν κατήργησε το εθνικό βραβείο ταυρομαχίας το 2024, όμως τόσο το PP όσο και το Vox προτίθενται να το επαναφέρουν.