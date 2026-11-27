Η UEFA έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα επεισόδια, με τη Μαρσέιγ να βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών κυρώσεων, εφόσον διαπιστωθούν ευθύνες για τα όσα συνέβησαν

Η αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ολοκληρώθηκε με νίκη των Γάλλων με 1-0. Ωστόσο, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών σημειώθηκαν πριν από τη σέντρα, με εικόνες βίας που προκαλούν έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οπαδοί της Μαρσέιγ επιτέθηκαν σε υποστηρικτές της βουλγαρικής ομάδας, προτού προλάβουν να επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Βίντεο από τα περιστατικά κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της επίθεσης.

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Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το υλικό στο οποίο φαίνονται οπαδοί της Λέφσκι να προσπαθούν να προστατεύσουν μία γυναίκα, την ώρα που δέχεται χτυπήματα από οπαδούς της γαλλικής ομάδας. Οι φίλοι της βουλγαρικής ομάδας επιχειρούν να την καλύψουν και να την απομακρύνουν από το σημείο, μέσα στο χάος που επικρατεί.

Τα πλάνα έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το περιστατικό να ξεφεύγει από τα όρια μιας συνηθισμένης οπαδικής συμπλοκής και να αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Παράλληλα, η UEFA έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα επεισόδια, με τη Μαρσέιγ να βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών κυρώσεων, εφόσον διαπιστωθούν ευθύνες για τα όσα συνέβησαν.