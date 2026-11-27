Ο διεθνής Άγγλος μέσος έστειλε προσωπικό μήνυμα στον Μαρκ Βερχέες για να τον ευχαριστήσει πριν δημοσιεύσει το στιγμιότυπο που συγκέντρωσε εκατομμύρια likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μία όμορφη κίνηση μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους έκανε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος φρόντισε να εντοπίσει τον φωτογράφο που απαθανάτισε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του μετά τη μεγάλη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της PSV με 5-1, για το Champions League.

Ο Άγγλος μέσος πέρασε ως αλλαγή στην ανάπαυλα της αναμέτρησης της 24ης Νοεμβρίου και είχε καθοριστική συμβολή στην ανατροπή των Μαδριλένων, καθώς πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ. Μετά το παιχνίδι, μία φωτογραφία του από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» άρχισε να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Στο στιγμιότυπο, ο Μπέλινγκχαμ εμφανίζεται με την πλάτη στον φακό, φορώντας τη λευκή φανέλα της Ρεάλ με το Νο 5 και έχοντας τα χέρια του ανοιχτά, στον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως στην απέναντι εξέδρα πολλοί φίλαθλοι έχουν σηκώσει τα χέρια τους, μιμούμενοι την κίνησή του, δημιουργώντας μία εντυπωσιακή εικόνα με πρωταγωνιστή ολόκληρο το γήπεδο.

Το μήνυμα στον φωτογράφο Mark Verhees

Πριν δημοσιεύσει τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο διεθνής Άγγλος θέλησε να βρει τον άνθρωπο πίσω από τον φακό. Έπειτα από αναζήτηση, εντόπισε τον φωτογράφο Μαρκ Βερχέες και του έστειλε προσωπικό μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

«Γεια σου φίλε, επιτέλους εντόπισα την πηγή της φωτογραφίας. Ήθελα απλώς να σε ευχαριστήσω που απαθανάτισες μια τόσο υπέροχη στιγμή! Θα την ανεβάσω και θα σε κάνω tag. Ευχαριστώ και πάλι!», έγραψε ο Μπέλινγκχαμ.

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Ο φωτογράφος απάντησε εξίσου θερμά: «Φυσικά, αδερφέ! Είναι χαρά μου. Σε ευχαριστώ για την εκτίμηση!».

Στη συνέχεια, ο ποδοσφαιριστής δημοσίευσε τη φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «Mi gente» («Ο κόσμος μου»), και φρόντισε να πιστώσει τον δημιουργό της. Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατομμύρια likes, ανάμεσά τους και εκείνο του συμπαίκτη του, Βινίσιους Τζούνιορ.

Η κίνηση του Μπέλινγκχαμ απέσπασε θετικά σχόλια από τους φιλάθλους, οι οποίοι στάθηκαν στην απόφασή του να αναζητήσει τον φωτογράφο και να τον ευχαριστήσει πριν χρησιμοποιήσει τη δουλειά του. Μια απλή, αλλά ξεχωριστή χειρονομία αναγνώρισης προς τον άνθρωπο που κατάφερε να αποτυπώσει μία στιγμή που πλέον ταξιδεύει σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.