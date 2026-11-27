Έκτακτα μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει περιοχές της χώρας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την υποχρεωτική παύση χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους, την απαγόρευση διανομής προϊόντων με δίκυκλα, τη σύσταση για εφαρμογή τηλεργασίας, καθώς και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

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Σε ποιες περιοχές απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες και το delivery

Με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου στις ακόλουθες περιοχές:

Δυτική Ελλάδα

Ιόνια Νησιά

Ήπειρος

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, πατίνια και τροχοπέδιλα (delivery).

Στην υποχρεωτική παύση εργασιών υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται – Πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο

Από την υποχρεωτική παύση εργασιών εξαιρούνται οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας.

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Σε αυτές περιλαμβάνονται οι υγειονομικές μονάδες, οι υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, οι αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση των εργασιών είναι η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις για την παύση εργασιών, η Επιθεώρηση Εργασίας θα επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύσταση για τηλεργασία

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές οι οποίες αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία να εφαρμόσουν το μέτρο της τηλεργασίας.

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Η σύσταση αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας είναι οργανωτικά εφικτή.

Τι αλλάζει στο ωράριο εργασίας και στο ΕΡΓΑΝΗ

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων και την ασφαλέστερη μετακίνησή τους από και προς τον χώρο εργασίας, προβλέπονται έκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Ειδικότερα, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν τη δυνατότητα να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, προκειμένου να διευκολύνονται τυχόν μεταβολές στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.