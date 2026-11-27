Το εντυπωσιακό δημιούργημα θα φυλάσσεται πλέον στην αεροπορική βάση της Πάφου, καθώς ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αποτελεί τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας

Μια ξεχωριστή διαδρομή ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό γιγαντοπανό με τη μορφή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το οποίο είχε σηκώσει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ στις 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Σωματείου. Το πανό παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία, έπειτα από επίσημη τελετή, και πλέον θα φυλάσσεται στην αεροπορική βάση της Πάφου.

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Μετά την αναμέτρηση της 8ης Νοεμβρίου εκπρόσωποι της Πολεμικής Αεροπορίας επικοινώνησαν με τον ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ. ΑΠΟΕΛ, εκφράζοντας την επιθυμία να παραλάβουν το γιγαντοπανό. Ο λόγος ήταν ο ιδιαίτερος συμβολισμός της απεικόνισης, καθώς ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αποτελεί τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης παράδοσης, το πανό ξεδιπλώθηκε για τελευταία φορά στον διάδρομο της αεροπορικής βάσης Λακατάμειας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα στην αεροπορική βάση της Πάφου, όπου θα φυλάσσεται από εδώ και στο εξής.

Πρόκειται για μια συμβολική εξέλιξη, καθώς το εντυπωσιακό δημιούργημα που αποτέλεσε μέρος των εορτασμών για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ αποκτά πλέον μια ξεχωριστή θέση σε έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την Πολεμική Αεροπορία, δίπλα στα στρατιωτικά αεροσκάφη της Ελλάδας και της Κύπρου.