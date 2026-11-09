«Santa Jaws»: Ο T-Rex του Λονδίνου φόρεσε γιγαντιαίο χριστουγεννιάτικο πουλόβερ – Xρειάστηκαν 12 ώρες για να τον ντύσουν

Για να ντυθεί ο προϊστορικός «γίγαντας», χρειάστηκε ένα πλεκτό 12,5 φορές μεγαλύτερο από ένα παιδικό πουλόβερ, ενώ η κατασκευή του διήρκεσε 12 ολόκληρες ώρες.

Μια από τις πιο αγαπημένες και ιδιαίτερες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις του Λονδίνου επέστρεψε για το 2026, με τον διάσημο αληθοφανή T-Rex του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας να προβάρει το νέο του γιορτινό πλεκτό.

Ο ύψους 4,5 μέτρων ρομποτικός τυραννόσαυρος του μουσείου στο Κένσινγκτον «ντύθηκε» για τις γιορτές, τηρώντας πιστά το έθιμο που ξεκίνησε το 2021. Το φετινό πουλόβερ του «Santa Jaws» είναι εμπνευσμένο και αφιερωμένο σε ένα άλλο αστέρι του μουσείου: τη Σόφι τον Στεγόσαυρο, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς στεγόσαυρου στην Ευρώπη.

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Για να ντυθεί ο προϊστορικός «γίγαντας», χρειάστηκε ένα πλεκτό 12,5 φορές μεγαλύτερο από ένα παιδικό πουλόβερ, ενώ η κατασκευή του διήρκεσε 12 ολόκληρες ώρες. Το πουλόβερ σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την εταιρεία NotJust Clothing από 100% οργανικό βαμβάκι.

Για τους λάτρεις της μόδας που θέλουν να υιοθετήσουν το ίδιο στυλ χωρίς να συγκρουστούν με τον… τυραννόσαυρο, το πωλητήριο του μουσείου διαθέτει πιστά αντίγραφα του πουλόβερ σε μεγέθη για ανθρώπους αλλά και για σκύλους, καθώς και ασορτί κασκόλ. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται για την ενίσχυση του κοινωφελούς έργου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

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