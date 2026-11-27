Η πιθανότερη ημερομηνία για την αναμέτρηση της ελληνικής ομάδας με το Εκουαδόρ είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 16:30, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το πρόγραμμα

Το Εκουαδόρ θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής Παίδων στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17, που διεξάγεται στο Κατάρ. Η Ελλάδα έμαθε τον αντίπαλό της μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων και πλέον στρέφει την προσοχή της στην πρώτη νοκ άουτ αναμέτρηση, με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε την παρουσία του στην επόμενη φάση με το απόλυτο των νικών, επικρατώντας κατά σειρά της Αιγύπτου, του Παναμά και του Κατάρ. Με συνολικό απολογισμό τερμάτων 8-3 και διαφορά +5, η Ελλάδα κατέλαβε την πέμπτη θέση στην κατάταξη των 32 ομάδων που προκρίθηκαν, πίσω από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Νότια Κορέα και το Μάλι.

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Η θέση αυτή καθόρισε και την αντίπαλό της στις διασταυρώσεις. Βάσει του ranking των ομίλων, η πέμπτη καλύτερη ομάδα της συνολικής κατάταξης αντιμετωπίζει την τέταρτη καλύτερη τρίτη των ομίλων, θέση την οποία κατέλαβε το Εκουαδόρ.

Μάλιστα, η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει διαφορετικό αντίπαλο, εάν το Μεξικό επικρατούσε της Βενεζουέλας στην τελευταία αναμέτρηση της φάσης των ομίλων. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο 0-0, με αποτέλεσμα η Εθνική να διατηρήσει την πέμπτη θέση. Σε περίπτωση νίκης του Μεξικού, θα υποχωρούσε στην έκτη και θα αντιμετώπιζε τη Μοζαμβίκη.

Πότε θα παίξει η Εθνική Παίδων

Η φάση των «32» θα διεξαχθεί στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου, με τις αναμετρήσεις να έχουν προγραμματιστεί σε ώρες μεταξύ 14:30 και 17:30. Η ημερομηνία για το παιχνίδι της Ελλάδας με το Εκουαδόρ είναι η Τρίτη 1 Δεκεμβρίου στις 16:30, στη Ντόχα.

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Το πρόγραμμα της τελικής φάσης

Φάση των «32»: 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου

30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου Φάση των «16»: 3-4 Δεκεμβρίου

3-4 Δεκεμβρίου Προημιτελικά: 7 Δεκεμβρίου

7 Δεκεμβρίου Ημιτελικά: 10 Δεκεμβρίου

10 Δεκεμβρίου Μικρός τελικός: 13 Δεκεμβρίου

13 Δεκεμβρίου Τελικός: 13 Δεκεμβρίου

Αναλυτικά, όλα τα ζευγάρια της φάσης των 32:

Ισπανία – Ουζμπεκιστάν

Νότια Κορέα – Ιαπωνία

Ιταλία – Τατζικιστάν

Mάλι – Δομινικανή Δημοκρατία

Ελλάδα – Εκουαδόρ

Βραζιλία – Μοζαμβίκη

Σερβία – Κίνα

Κροατία – Ουρουγουάη

Μεξικό – Αργεντινή

Γαλλία – Ουγκάντα

Χιλή – Μαρόκο

Αυστραλία – Σενεγάλη

Βενεζουέλα – Αλγερία

Βέλγιο – Σαουδική Αραβία

Αίγυπτος – Κολομβία

Ιρλανδία – Ακτή Ελεφαντοστού



Πώς διαμορφώνεται η φάση των 16:

Ισπανία – Ουζμπεκιστάν —— Ιρλανδία – Ακτή Ελεφαντοστού

Νότια Κορέα – Ιαπωνία —— Αίγυπτος – Κολομβία

Ιταλία – Τατζικιστάν —— Βέλγιο – Σαουδική Αραβία

Μάλι – Δομινικανή Δημοκρατία —— Βενεζουέλα – Αλγερία

Ελλάδα – Εκουαδόρ —— Αυστραλία – Σενεγάλη

Βραζιλία – Μοζαμβίκη —— Χιλή – Μαρόκο

Σερβία – Κίνα —— Γαλλία – Ουγκάντα

Κροατία – Ουρουγουάη —— Μεξικό – Αργεντινή