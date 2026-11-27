Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων για πολυκέντρα ανακύκλωσης

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν σήμερα οι τέσσερεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην Ευρωπαία ανακρίτρια στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας, μετά τη διενέργεια πολύμηνης έρευνας, για την υπόθεση αυτή που αφορά σε κοινοτικά κονδύλια, ολοκλήρωσε την ποινική προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της οποίας ερευνήθηκαν σοβαρά αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), απιστία, απάτη και ηθική αυτουργία στα δύο τελευταία αδικήματα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της έρευνας που διενήργησαν με απόλυτη μυστικότητα,όπως προβλέπει ο νόμος, οι δύο εντεταλμένες Ευρωπαίες εισαγγελείς, βρίσκεται η χρηματοδότηση και η προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης τα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του κατηγορούμενου οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας από την οποία έλαβαν, όπως έχουν δικαίωμα προθεσμία, για τη Δευτέρα, ώστε να έχουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους.

Μετά την απολογία τους με βάση και τις δικές τους υπερασπιστικές θέσεις και τα επιχειρήματα με τα οποία θα αντικρούσουν τις αποδιδόμενες σε αυτούς κατηγορίες, η αρμόδια δικαστική λειτουργός και η εντεταλμένη Ευρωπαία ανακρίτρια θα αποφασίσουν για την περαιτέρω μεταχείρισή τους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.