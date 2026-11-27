Ο Ρουμάνος υπουργός Εξωτερικών ζητά από τη Συμμαχία τουλάχιστον μια κοινή εικόνα της κατάστασης για να εντοπιστούν οι δράστες πίσω από τις επιθέσεις σε ευρωπαϊκά κράτη

Η Ρουμανία επιθυμεί το ΝΑΤΟ να αναλάβει κοινή δράση κατά των υβριδικών επιθέσεων, ως απάντηση στις απειλές από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος υπουργός Εξωτερικών Νταν Νεκουλάεσκου.

Οι υβριδικές επιθέσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή στρατιωτικών, οικονομικών, πληροφοριακών και προπαγανδιστικών επιχειρήσεων. Τα εχθρικά κράτη συχνά αποκρύπτουν τη συμμετοχή τους. Μπορεί επίσης να πρόκειται για κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης που αποσκοπούν στην επηρεασμό της κοινής γνώμης.

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Μέχρι στιγμής, το θέμα αυτό αποτελεί εθνική υπόθεση στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Νεκουλάεσκου στην εφημερίδα «Die Welt».

«Χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια κοινή εικόνα της κατάστασης και πρέπει να αναζητούμε συστηματικά τις συνδέσεις. Μήπως πίσω από τις επιθέσεις στη Γερμανία, την Εσθονία ή τη Ρουμανία βρίσκονται οι ίδιοι δράστες;», ανέφερε.

Ορισμένοι σύμμαχοι υποστηρίζουν την προσέγγιση που θέλει την άμυνα να αποτελεί επιχειρησιακό καθήκον του ΝΑΤΟ, ανέφερε. Άλλοι την απορρίπτουν, καθώς διαβλέπουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης με τη Ρωσία.

Ο Ρουμάνος υπουργός κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει τον αποκλειστικό έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας. «Υποτίθεται ότι κανείς άλλος δεν πρέπει να βρίσκεται εκεί. Ωστόσο, εμείς είμαστε εκεί: η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ουκρανία και άλλες χώρες. Έχουμε το δικαίωμα να αμυνθούμε, αλλά και το δικαίωμα στην ειρήνη».

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«Η Μαύρη Θάλασσα εξελίσσεται σε αδύναμο σημείο της ευρωπαϊκής ασφάλειας», δήλωσε ο Νεκουλάεσκου. «Πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζουμε τόσα περιστατικά που αποδίδουμε στη Ρωσία: επιθέσεις με drones, ναρκοπέδια, επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων».

Εμπορικά πλοία στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας έχουν δεχτεί πρόσφατα επανειλημμένες επιθέσεις από drone που υποπτεύονται ότι είναι ρωσικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρξαν νεκροί και τραυματίες από τις επιθέσεις, ενώ κάποια πλοία βυθίστηκαν. Το ΝΑΤΟ αντιδρώντας έχει εντείνει τις αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες του.