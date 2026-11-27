Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 38-29 από τη Ραχμάτ Χασρόν, η οποία ήταν τυπικά γηπεδούχος στο «Σπίτι του Χάντμπολ», στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τη φάση των «32» του EHF European Cup ανδρών. Ο Δικέφαλος προσπάθησε να παραμείνει κοντά στο σκορ, όμως η ισραηλινή ομάδα ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και δημιούργησε διαφορά εννέα τερμάτων ενόψει της ρεβάνς.

Οι Θεσσαλονικείς θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την ανατροπή το Σάββατο (28/11, 17:00), όταν οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ θα στρέψει την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένο για τις 2 Δεκεμβρίου στις 17:00, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Handball League.

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Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Ραχμάτ Χασρόν μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς το προβάδισμα, με τον ΠΑΟΚ να απαντά και να ισοφαρίζει σε 1-1. Η ισραηλινή ομάδα απέκτησε στη συνέχεια διαφορά δύο τερμάτων (3-1), ενώ οι «ασπρόμαυροι» μείωσαν σε 3-2. Ένα νέο επιθετικό ξέσπασμα των τυπικά γηπεδούχων τούς έφερε στο 6-2, με τον Δικέφαλο να προσπαθεί να ακολουθήσει.

Παρά την πίεση, ο ΠΑΟΚ έβρισκε τρόπους να παραμένει κοντά στο σκορ. Με διαδοχικά τέρματα μείωσε σε 7-5, ενώ στη συνέχεια αξιοποίησε τις εκτελέσεις πέναλτι και τις επιθετικές του προσπάθειες για να περιορίσει τη διαφορά. Η Ραχμάτ, ωστόσο, εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά λάθη των Θεσσαλονικέων και διατήρησε τον έλεγχο.

Οι Ισραηλινοί έφτασαν μέχρι και το +6 (16-10), όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου. Με τρία διαδοχικά τέρματα, οι «ασπρόμαυροι» πλησίασαν στο 16-13, πριν η Ραχμάτ διαμορφώσει το 17-13 που συνόδευσε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

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Στο δεύτερο μέρος, η ισραηλινή ομάδα διατήρησε την επιθετική της αποτελεσματικότητα και ανέβασε ξανά τη διαφορά στα πέντε γκολ (18-13). Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μείνει σε απόσταση επαφής, μειώνοντας σε 20-16, όμως η Ραχμάτ συνέχισε να βρίσκει λύσεις και έφτασε στο 23-16.

Ο Δικέφαλος επιχείρησε να αντιδράσει, μείωσε σε 24-19 και στη συνέχεια σε 25-20, αλλά δεν κατάφερε να ανακόψει τον ρυθμό των αντιπάλων του. Ένα νέο σερί της Ραχμάτ ανέβασε το σκορ στο 31-22, με τους Θεσσαλονικείς να αναζητούν απαντήσεις απέναντι στην επιθετική πίεση των τυπικά γηπεδούχων.

Στα τελευταία λεπτά η διαφορά έφτασε ακόμη και στα δέκα τέρματα (33-23). Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να περιορίσει την έκταση της ήττας, μειώνοντας σε 35-27 και αργότερα σε 37-29. Η Ραχμάτ, ωστόσο, πέτυχε το τελευταίο γκολ της αναμέτρησης και διαμόρφωσε το τελικό 38-29.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ καλείται να παρουσιάσει διαφορετικό πρόσωπο στη ρεβάνς του Σαββάτου, προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.