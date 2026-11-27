Η νομική ομάδα του ποδοσφαιριστή εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής κατά του influencer Κόμπο, ο οποίος φέρεται να κληθεί να παρουσιάσει στοιχεία για τους ισχυρισμούς του

Σε νομικές ενέργειες κατά influencer που αμφισβήτησε δημόσια την ηλικία του φέρεται να ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Γιαν Ντιομαντέ, θέλοντας να βάλει τέλος στους ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε, μάλιστα, αυστηρό μήνυμα προς όσους διακινούν τέτοιου είδους σχόλια, προειδοποιώντας πως θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους.

Ο 20χρονος εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο διαδικτυακής αντιπαράθεσης. Αφορμή στάθηκαν αναρτήσεις και σχόλια χρηστών που αμφισβητούν την ηλικία του, υποστηρίζοντας ότι είναι μεγαλύτερος από αυτήν που αναγράφεται στα επίσημα στοιχεία του, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία.

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Το μήνυμα του Ντιομαντέ στα social media

Ο Ιβοριανός ποδοσφαιριστής επέλεξε να απαντήσει μέσω ανάρτησης στο Snapchat, την Πέμπτη (26/11), την οποία στη συνέχεια διέγραψε. Χωρίς να κατονομάσει όσους αμφισβητούν την ηλικία του, ξεκαθάρισε ότι οι διαδικτυακές επιθέσεις δεν μένουν χωρίς συνέπειες.

«Το διαδίκτυο σας επιτρέπει να λέτε ό,τι θέλετε πίσω από μια οθόνη, σε ανθρώπους στους οποίους δεν θα είχατε ποτέ το θάρρος να πείτε τίποτα κατά πρόσωπο. Μην ξεχνάτε, όμως, ότι οι λέξεις έχουν συνέπειες και ο διαδικτυακός κόσμος δεν σας απαλλάσσει από τις ευθύνες σας. Αυτόν τον Δεκέμβριο, πολλοί θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν μένουν όλα ατιμώρητα και ότι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του. Οι μάσκες θα πέσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι δεν έκανε ευθεία αναφορά στην υπόθεση της ηλικίας του, η χρονική στιγμή της δημοσίευσης συνδέθηκε με τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

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Στο στόχαστρο ο influencer Κόμπο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η νομική ομάδα του Ντιομαντέ εξετάζει το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής κατά του influencer Κόμπο, ο οποίος έχει αμφισβητήσει δημόσια την ηλικία του ποδοσφαιριστή.

Ο influencer φέρεται να κληθεί να παρουσιάσει έγγραφα και στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του. Εφόσον δεν καταφέρει να τεκμηριώσει όσα έχει υποστηρίξει, ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποσκοπεί και στο να αποτρέψει ανάλογες αναρτήσεις και αβάσιμες κατηγορίες στο διαδίκτυο.

Η εντυπωσιακή πορεία του Ντιομαντέ

Ο Γιαν Ντιομαντέ γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2006 στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρεθεί στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το 2025 εντάχθηκε στη Λεγανές, πριν η Λειψία ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Γερμανία πραγματοποίησε 36 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 13 γκολ, και προσέλκυσε το ενδιαφέρον σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν.

Τελικά, η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε την υπογραφή του τον περασμένο Αύγουστο, καταβάλλοντας 125 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτή τη μεταγραφή, ο Ντιομαντέ έγινε ο ακριβότερος Αφρικανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία.

Στη μέχρι τώρα παρουσία του στη Μαδρίτη μετρά τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 18 συμμετοχές, ενώ με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού έχει καταγράψει 16 εμφανίσεις και τρία τέρματα.