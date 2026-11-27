Οι αθλητές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις νέες εγκαταστάσεις όλο το 24ωρο, ανεξαρτήτως ημέρας, μέσω συστήματος αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος

Σε μια νέα εποχή περνά ο ΠΑΟΚ, με την ομάδα μπάσκετ να πραγματοποιεί την πρώτη της προπόνηση στο ολοκαίνουργιο προπονητικό κέντρο του συλλόγου. Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι πάτησαν για πρώτη φορά στο παρκέ των νέων εγκαταστάσεων, εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το νέο τους προπονητικό «σπίτι».

Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση, μεταφέροντας στιγμιότυπα από τη νέα καθημερινότητα της ομάδας. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους χώρους, με τον ενθουσιασμό να είναι εμφανής για το νέο ξεκίνημα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις όλο το 24ωρο, ανεξαρτήτως ημέρας. Η είσοδος θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος, προσφέροντας στους αθλητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το προπονητικό κέντρο όποτε το επιθυμούν.

Ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου (16:00), όταν θα υποδεχθεί τον Προμηθέα για την επόμενη αναμέτρηση του πρωταθλήματος.