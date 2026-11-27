Ο προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας υποστήριξε ότι η τεχνολογία αυτή αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση από την πυρηνική ενέργεια, καθώς οι μηχανές ενδέχεται να θεωρήσουν τον άνθρωπο περιττό



Με βιβλικές προφητείες και σενάρια για το μέλλον της ανθρωπότητας συνέδεσε την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Απέδωσε μάλιστα στη Ρωσία ιδιαίτερη αποστολή στον έλεγχο της νέας τεχνολογίας.

Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη προειδοποίηση για την τεχνητή νοημοσύνη απηύθυνε ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος, συνδέοντας την εξέλιξή της με τις προφητείες της Αποκάλυψης του Ιωάννη και εκφράζοντας τον φόβο ότι οι μηχανές ενδέχεται κάποια στιγμή να υποκαταστήσουν τον άνθρωπο στη λήψη αποφάσεων.

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Μιλώντας στην ολομέλεια του 28ου Παγκόσμιου Ρωσικού Λαϊκού Συμβουλίου, στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα, ο προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πρόκληση μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη της πυρηνικής ενέργειας.

«Η εκπλήρωση των προφητειών της Αποκάλυψης του Ιωάννη φαίνεται πιο κοντά από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη Washington Post.

Ο Κύριλλος περιέγραψε τον κίνδυνο δημιουργίας μιας κοινωνίας στην οποία οι άνθρωποι θα εμπιστεύονται περισσότερο τις απαντήσεις των αλγορίθμων παρά την ανθρώπινη κρίση.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν κρίσιμες λειτουργίες της κοινωνίας περάσουν στον έλεγχο αυτόνομων συστημάτων, θα μπορούσε να προκύψει ακόμη και το ενδεχόμενο οι μηχανές να θεωρήσουν τον άνθρωπο περιττό.

Αναγνωρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη ξεπεράσει τις ανθρώπινες δυνατότητες σε τομείς όπως το σκάκι, η επεξεργασία πληροφοριών και η μετάφραση, υποστήριξε ότι η ανθρώπινη υπεροχή εξακολουθεί να βρίσκεται στη βούληση και την ηθική.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η πολιτική διάσταση της παρέμβασής του.

Ο Πατριάρχης παρουσίασε τη Ρωσία ως χώρα που μπορεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας επιστημονική γνώση και χριστιανικές αξίες.

Η παρέμβαση του Βατικανού



Ανησυχίες για την ανεξέλεγκτη τεχνολογική ανάπτυξη έχει εκφράσει και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄.

Στην εγκύκλιό του Magnifica Humanitas, που υπογράφηκε στις 15 Μαΐου 2026 και δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να παραμείνει στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι να μετατραπεί σε μηχανισμό κυριαρχίας πάνω του.

Η διαφορά είναι ότι ο Κύριλλος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, εντάσσοντας την τεχνολογική εξέλιξη σε ένα εσχατολογικό πλαίσιο, με αναφορές στο τέλος των καιρών και στην Αποκάλυψη.