Κατηγορίες της Ιταλίας κατά του Ζελένσκι για ψέματα γύρω από τον συμμαχικό συντονισμό – Συγγνώμη στη Μελόνι και έκτακτη σύσκεψη για τη ναυσιπλοΐα την 1η Δεκεμβρίου

Σε σοβαρή διπλωματική κρίση εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ιταλίας και Ουκρανίας μετά τη βύθιση της ρωσικής κορβέτας Mercury στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, με τη Ρώμη να εκφράζει έντονη ανησυχία για τη μεταφορά του ρωσοουκρανικού πολέμου στη Μεσόγειο και κορυφαία στελέχη της ιταλικής κυβέρνησης να κατηγορούν ευθέως τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είπε ψέματα σχετικά με την ενημέρωση των συμμάχων του Κιέβου.

Αφορμή για τη νέα όξυνση αποτέλεσε συνέντευξη του Ουκρανού προέδρου στο BBC, κατά την οποία υποστήριξε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν πραγματοποιούν ποτέ επιθέσεις χωρίς συντονισμό με άλλους εταίρους. Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε τη νομιμότητα της επιχείρησης στη Λιβύη, επισημαίνοντας ότι οι Ουκρανοί διπλωμάτες συνεργάζονται με εκπροσώπους άλλων χωρών όταν οι επιχειρήσεις διεξάγονται στα χωρικά τους ύδατα ή σε διεθνή ύδατα κοντά σε υποδομές τους.

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Ερωτηθείς εάν θεωρεί λάθος την επίθεση εναντίον πλοίου σε λιμάνι τρίτης χώρας, αντί σε διεθνή ύδατα, ο Ουκρανός πρόεδρος επέμεινε ότι το Κίεβο έχει δικαίωμα να εμποδίζει τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού υλικού και να πλήττει πλοία που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την άμεση και ιδιαίτερα σκληρή αντίδραση του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε προηγηθεί οποιοσδήποτε συντονισμός.

«Δεν υπήρξε ποτέ κανένας συντονισμός. Κανείς μας δεν είχε ενημερωθεί, κανείς δεν γνώριζε τι έκαναν οι Ουκρανοί στη Λιβύη. Αυτό που είπε ο Ζελένσκι δεν είναι αλήθεια», δήλωσε.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ο οποίος ανέφερε ότι επικοινώνησε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της Γαλλίας και της Γερμανίας, χωρίς κανείς από τους συνομιλητές του να επιβεβαιώσει ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιχείρηση.

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Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης, ο Ζελένσκι επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ζητώντας συγγνώμη, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Η υπόθεση, ωστόσο, έχει ήδη αποκτήσει ευρύτερες πολιτικές και στρατηγικές διαστάσεις. Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι συγκάλεσε για την 1η Δεκεμβρίου έκτακτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για τη Θαλάσσια Ασφάλεια.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα βρεθούν οι κίνδυνοι επέκτασης της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης στη Μεσόγειο, η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, οι πιθανές επιπτώσεις στις εμπορευματικές μεταφορές και η διασφάλιση των ιταλικών εθνικών συμφερόντων.

Στο εσωτερικό της Ιταλίας, οι αντιδράσεις ξεπερνούν πλέον τα όρια του κυβερνητικού συνασπισμού. Στελέχη της Λέγκας ζητούν να διευκρινιστεί ποιους εταίρους εννοούσε ο Ζελένσκι και με ποιες χώρες είχε συμφωνηθεί η επιχείρηση, κατηγορώντας το Κίεβο ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Μεσογείου και την ήδη εύθραυστη σταθερότητα της Βόρειας Αφρικής.

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Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του Κινήματος Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Κόντε ζήτησε από τη Μελόνι να ενημερώσει άμεσα το Κοινοβούλιο. Υποστήριξε ότι, παρά την πολυετή οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία, η Ρώμη δεν αντιμετωπίστηκε ως πραγματικός εταίρος από το Κίεβο, ενώ τάχθηκε υπέρ της ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης.

Η διπλωματική σύγκρουση αναδεικνύει μια νέα διάσταση του πολέμου. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που υποστηρίζουν την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στην επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περιοχές όπου διακυβεύονται άμεσα δικά τους οικονομικά, ενεργειακά και στρατηγικά συμφέροντα.

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η γεωγραφική εγγύτητα της Κρήτης με τη Λιβύη, η παρουσία του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στη Μεσόγειο, οι ενεργειακές έρευνες και οι σχεδιαζόμενες υποθαλάσσιες διασυνδέσεις καθιστούν την ασφάλεια της περιοχής ζήτημα άμεσου εθνικού ενδιαφέροντος.

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Η πιθανότητα διεύρυνσης των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο δημιουργεί κινδύνους για το κόστος ασφάλισης των πλοίων, τις εμπορικές μεταφορές, την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης και την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών.

Η Ρώμη στέλνει πλέον ένα σαφές πολιτικό μήνυμα προς το Κίεβο: η υποστήριξη της Ουκρανίας δεν συνεπάγεται αποδοχή της μεταφοράς του πολέμου σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Και η Μεσόγειος, από περιφερειακό πεδίο ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα ακόμη μέτωπο μιας σύγκρουσης με ολοένα και πιο απρόβλεπτες συνέπειες.