Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση με τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. κάνοντας λόγο για «νέο επεισόδιο στο σίριαλ» αναφέρεται στη σχετική υπόθεση και επικρίνει τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά.

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Ολόκληρη η ανακοίνωση:

“Νέο επεισόδιο στο σίριαλ με τα «σπιτάκια». Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς βλέπουν σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη ομάδα που δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020. Εξετάζουν κακουργήματα: απάτη με επιχορηγήσεις, απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.



Από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 η εταιρεία φαίνεται ότι εισέπραξε συνολικά 87.756.542,29 ευρώ.



Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν. Η περιουσία τους δεσμεύτηκε για εννέα μήνες. Έρευνα έγινε και στο σπίτι του πρώην γενικού γραμματέα του ΕΣΠΑ, γιατί από το ΕΣΠΑ πληρώθηκαν όλα αυτά.



Κι όμως, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ μάς διαβεβαίωνε: «ΚΑΝΕΝΑ σκάνδαλο με τα Πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και όσα ακούτε τόσο καιρό είναι ένας συνδυασμός συγκρούσεως εμπορικών συμφερόντων και πολιτικής αντιπαράθεσης. Και η τιμή ελέγχθηκε πολλαπλώς με όλους τους τρόπους που έχει το Δημόσιο στα στάδια που έπρεπε και όλες οι διαδικασίες του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού έχουν τηρηθεί στο ακέραιο».



Τα εκατομμύρια των δημοσιονομικών διορθώσεων ποιος θα τα πληρώσει άραγε;



Το συμπέρασμα είναι ένα: τον κ. Μητσοτάκη και την παρέα του δεν πρέπει να τους πιστέψει καμία και κανείς ποτέ ξανά.”