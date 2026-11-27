Ο Δανός αριστερός μπακ σημείωσε αυτογκόλ και είχε λανθασμένη τοποθέτηση στη φάση του τρίτου τέρματος των γηπεδούχων, ολοκληρώνοντας την πρώτη του εμφάνιση μετά από εννέα μήνες απουσίας

Σε… εφιάλτη εξελίχθηκε το ντεμπούτο του Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση έπειτα από εννέα μήνες απουσίας. Ο Δανός αριστερός μπακ πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με τη Νόρντζελαντ και εξελίχθηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή του αγώνα, καθώς εκτός από το αυτογκόλ που σημείωσε, είχε λανθασμένη τοποθέτηση και στη φάση του τρίτου τέρματος των γηπεδούχων.

Εμφανώς ανέτοιμος και χωρίς αγωνιστικό ρυθμό, ο Κρίστιανσεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, με την επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ να τον χρησιμοποιήσει σε ένα τόσο κρίσιμο χρονικό σημείο της αναμέτρησης να αποδεικνύεται άστοχη.

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Ενδεικτικά της περιορισμένης συνεισφοράς του Δανού είναι και τα στατιστικά της εμφάνισής του. Ο Κρίστιανσεν είχε μόλις εννέα επαφές με την μπάλα, τέσσερις εύστοχες μεταβιβάσεις, μία επιτυχημένη σέντρα και μία πάσα-κλειδί.

Στο ανασταλτικό κομμάτι, δεν επιχείρησε κανένα τάκλιν, δεν κατέγραψε ούτε μία αναχαίτιση αντίπαλης μεταβίβασης και δεν συμμετείχε σε μονομαχία εδάφους, ενώ είχε μία απομάκρυνση και ένα μπλοκάρισμα αντίπαλου σουτ. Παράλληλα, κάλυψε 2,3 χιλιόμετρα, πραγματοποίησε τρία σπριντ και ανέπτυξε μέγιστη ταχύτητα 31,9 χλμ./ώρα.

Ασφαλώς, θα ήταν άδικο να κριθεί συνολικά ένας ποδοσφαιριστής από την πρώτη του εμφάνιση ύστερα από τόσο μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας. Ωστόσο, η εικόνα του Κρίστιανσεν στη Δανία έδειξε ότι χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας. Και αυτό ακριβώς όφειλε να συνυπολογίσει ο Νίστρουπ προτού τον ρίξει στη «μάχη» και σε ένα τόσο ιδιαίτερο και γρήγορο αγωνιστικό χώρο.