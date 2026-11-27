Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι προτίθεται να αξιοποιήσει το προεδρικό βέτο ως βασικό εργαλείο για να ανακόψει τη νομοθετική ατζέντα των Δημοκρατικών που κέρδισαν την πλειοψηφία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτυπά, μετατρέποντας τον εαυτό του σε «Don “Veto” Corleone» μέσω τεχνητής νοημοσύνης θέλοντας να… «κόψει την όρεξη» στους Δημοκρατικούς.

Με μια ανάρτηση που παραπέμπει ευθέως στον εμβληματικό «Νονό» του κινηματογράφου, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε το στίγμα της στάσης που σκοπεύει να τηρήσει από τη νέα χρονιά, διαμηνύοντας ότι προτίθεται να αξιοποιήσει το προεδρικό βέτο ως βασικό εργαλείο για να ανακόψει τη νομοθετική τους ατζέντα, σύμφωνα με την οποία σκοπεύουν να αναλάβουν το έλεγχο του Κογκρέσου.

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Συγκεκριμένα, ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο Τραμπ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social ένα AI meme, στο οποίο υιοθετεί τη μορφή του ήρωα του Μάριο Πούζο, τον οποίο ενσάρκωσε ο Μάρλον Μπράντο στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα το 1972.

Στην εικόνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απεικονίζεται καθισμένος πίσω από το γραφείο του «Ντον», φορώντας μαύρη γραβάτα και κρατώντας μια κόκκινη σφραγίδα «βέτο», έτοιμος να απορρίψει νομοσχέδια των πολιτικών του αντιπάλων. Η σύνθεση παραπέμπει στην κλασική σκηνή του φιλμ, όπου ο Βίτο Κορλεόνε δέχεται αιτήματα στο γραφείο του την ημέρα του γάμου της κόρης του.

Η κίνηση αυτή έρχεται στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Δημοκρατικοί σημείωσαν ευρεία επικράτηση, κερδίζοντας έδαφος ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών. Το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων (259 έδρες έναντι 173) όσο και στη Γερουσία (56 έδρες έναντι 44), ενώ παράλληλα επικράτησε στις 30 από τις 50 πολιτειακές κυβερνήσεις.

Με την αλλαγή των συσχετισμών στο Καπιτώλιο από τον ερχόμενο Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να προωθούν τη δική τους νομοθετική ατζέντα, να μπλοκάρουν πρωτοβουλίες του Λευκού Οίκου και να προχωρήσουν σε κοινοβουλευτικές έρευνες για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τραμπ, όπως έχουν ήδη προαναγγείλει.