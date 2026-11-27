Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 30 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου
Συνολικά 102.950.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 120.390 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών
Κατά την περίοδο 30 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 102.950.000 ευρώ σε 120.390 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
· Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.700.00 ευρώ σε 7.100 δικαιούχους για πληρωμή συντάξεων Δεκεμβρίου
· Στις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας).
· Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 250.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για την πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ
· Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
· Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών μη μισθωτών.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.