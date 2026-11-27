Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων μετά την άσκηση ποινικών διώξεων για κακουργήματα στην υπόθεση

Ζητήματα πολιτικής ευθύνης για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέτει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:



«Η υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» και οι σημερινές δικαστικές εξελίξεις με την άσκηση ποινικών διώξεων για κακουργήματα εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα πολιτικής ευθύνης για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

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Για ακόμη μία φορά, χρειάζεται η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να διερευνηθεί η διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα μας.

Όσοι έκοβαν κορδέλες, πανηγύριζαν για επενδύσεις και φωτογραφίζονταν δίπλα στους επιχειρηματίες οφείλουν σήμερα να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στον ελληνικό λαό.

Το τεκμήριο της αθωότητας είναι αδιαπραγμάτευτο για κάθε πολίτη. Δεν αποτελεί, όμως, άλλοθι για την αποφυγή της πολιτικής λογοδοσίας.

Και είναι θεσμικά απαράδεκτο ένας εν ενεργεία υπουργός να αμφισβητεί δημόσια δικαστικές ενέργειες και να προεξοφλεί την αθώωση προσωπικού του φίλου, ενώ η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Δικαιοσύνη δεν χρειάζεται υπουργικούς συνηγόρους ούτε υποδείξεις από την εκτελεστική εξουσία.

Ο πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει: Ποιοι γνώριζαν, ποιοι αποφάσιζαν, ποιοι είχαν την ευθύνη του ελέγχου και γιατί χρειάστηκε, για ακόμη μία φορά, να κινητοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί;

Θα δοθούν απαντήσεις; Ή όπως είχε διαγνώσει μήνες πριν ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα βρεθούμε ενώπιον ενός σκανδάλου τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ; Το δημόσιο χρήμα δεν είναι κομματική περιουσία. Η πολιτική εξουσία δεν παρέχει ασυλία και η φιλία με κυβερνητικά στελέχη δεν μπορεί να αποτελεί προνομιακό διαβατήριο έναντι της Δικαιοσύνης. Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς συμψηφισμούς.»