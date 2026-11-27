Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανταλλάσσει χειραψία με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στην Ουάσιγκτον, στις 14 Ιουλίου 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος τάσσεται ανοιχτά υπέρ της κεντρικής εξουσίας της Βαγδάτης, στοχεύοντας ευθέως τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και τις κουρδικές εξαγωγές

Με μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση της Βαγδάτης, στηρίζοντας τις προσπάθειες του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ-Ζαΐντι να θέσει υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του κράτους τόσο το πετρέλαιο όσο και τα όπλα της χώρας.

Καθόλου τυχαία παρέμβαση

Η παρέμβαση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται σε μια στιγμή οξείας εσωτερικής κρίσης στο Ιράκ, αλλάζοντας τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

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Ο 41χρονος επιχειρηματίας αλ-Ζαΐντι, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, έχει εδραιώσει στενές σχέσεις με την Ουάσινγκτον, κυρίως μέσω του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για το Ιράκ, Τομ Μπάρακ.

Ο μεγάλος μαχητής

Έχοντας δεσμευτεί να προσφέρει πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας για την επιστροφή των αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών, ο Ιρακινός πρωθυπουργός κέρδισε τον τίτλο του «μεγάλου μαχητή» από τον ίδιο τον Τραμπ κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Ιούλιο.

Ο πρόεδρος του Ιράκ, Νιζάρ Αμέντι, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χαϊμπάτ αλ Χαλμπούσι, ο πρωθυπουργός Αλί αλ Ζαΐντι και ο επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, Φάικ Ζιντάν, συμμετέχουν σε σύσκεψη στη Βαγδάτη, στις 25 Νοεμβρίου 2026

Πίσω από την αμερικανική στήριξη κρύβονται δύο κρίσιμα μέτωπα, με πρώτο τη σύγκρουση με τους Κούρδους για το πετρέλαιο.

Η Βαγδάτη διέταξε το κλείσιμο των «ανεπίσημων» συνοριακών περασμάτων του ημιαυτόνομου Ιρακινού Κουρδιστάν και χαρακτήρισε «λαθρεμπόριο» κάθε εξαγωγή αργού που γίνεται εκτός της κρατικής εταιρείας SOMO, εκτιμώντας απώλειες άνω των 100 δισ. δολαρίων από το 2008.

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Αντέδρασαν οι Κούρδοι αλλά…

Οι Κούρδοι αντέδρασαν έντονα με διαδηλώσεις και κοινή δήλωση των κομμάτων τους, κάνοντας λόγο για «κόκκινη γραμμή».

Ωστόσο, το μήνυμα του Τραμπ κατά του «λαθρεμπορίου πετρελαίου» δείχνει ότι η Ουάσινγκτον τάσσεται πλέον ανοιχτά υπέρ της κεντρικής εξουσίας της Βαγδάτης, αφήνοντας εκτεθειμένους τους παραδοσιακούς Κούρδους συμμάχους της.

Το δεύτερο μέτωπο αφορά το χτύπημα στις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές

Η αναφορά του Τραμπ στον έλεγχο «όλων των όπλων από το κράτος» στοχεύει ευθέως τις ένοπλες ομάδες που στηρίζονται από την Τεχεράνη, όπως η Καταΐμπ Χεζμπολάχ, οι οποίες πρόσφατα συγκρούστηκαν με τον ιρακινό στρατό.

Ξεκάθαρη γραμμή

Μέσα από μια ασυνήθιστη για τα διπλωματικά δεδομένα δημόσια παρέμβαση, οι ΗΠΑ χαράσσουν ξεκάθαρη γραμμή: ποντάρουν σε ένα συγκεντρωτικό, σταθερό Ιράκ, ανοιχτό στις αμερικανικές ενεργειακές επενδύσεις, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ρήξη με τους Κούρδους και ανοιχτό μέτωπο με τα ερείσματα του Ιράν.