Η κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με κατεύθυνση την Πολιτική Διακυβέρνηση

Η Αλίκη Καραμανλή, κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές της σπουδές και πλέον έχει στα χέρια της το πτυχίο της από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η 23χρονη ορκίστηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και αγαπημένα της πρόσωπα. Στην τελετή βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι γονείς της, καθώς και ο δίδυμος αδελφός της, Αλέξανδρος.

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Η μητέρα της μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στιγμιότυπο από την ξεχωριστή ημέρα στο Instagram.

«Συγχαρητήρια στο Αλικάκι μου για την απόκτηση του πτυχίου της.

Εύχομαι όλες οι μανούλες να έχουν τέτοιες χαρές», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Νατάσα Παζαΐτη.

Η 23χρονη ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών της στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έχοντας επιλέξει την κατεύθυνση της Πολιτικής Διακυβέρνησης.