Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανακοίνωσε ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν σε ορισμένες αρχές για την ένταξη νέων μελών εξετάζοντας τα επόμενα βήματα

Οδικό χάρτη για τη διεύρυνση της αμυντικής τους συνεργασίας συζητούν Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, συμφωνώντας σε βασικές αρχές για την ένταξη νέων χωρών στη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας της Μέκκας.

Την πρόοδο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επισημαίνοντας ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν σε ορισμένες αρχές και εξετάζουν τα επόμενα βήματα για τη διεύρυνση της συνεργασίας.

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Η αμυντική συμφωνία υπογράφηκε τον Αύγουστο, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και ανησυχίας για τις περιφερειακές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν υπουργοί Άμυνας και αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι αντιπροσωπείες επανέλαβαν επίσης την καταδίκη τους για τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Οι τρεις κυβερνήσεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, ενώ η προοπτική ένταξης νέων χωρών προσδίδει ευρύτερη γεωπολιτική σημασία στην αμυντική πρωτοβουλία.