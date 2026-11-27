Η παραίτηση του προέδρου της EuroLeague αναμένεται να εξεταστεί τη Δευτέρα από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για ζητήματα βουλευτικών εντολών και ασυλίας

Την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή στην Εθνοσυνέλευση της Σερβίας υπέβαλε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, επικαλούμενος τις αυξημένες επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις του, που δεν του επιτρέπουν να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο κοινοβουλευτικό έργο. Ο πρόεδρος της EuroLeague ξεκαθάρισε, πάντως, ότι παραμένει προσηλωμένος στις αξίες του Φοιτητικού Κινήματος, με το ψηφοδέλτιο του οποίου συμμετείχε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Όπως μεταδίδει το σερβικό μέσο Vreme, ο άλλοτε σπουδαίος διεθνής μπασκετμπολίστας είχε εκλεγεί με τη λίστα «Student List – Students Win» και είχε δώσει το «παρών» στην εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης. Στη συνέχεια, ωστόσο, αποφάσισε να αποχωρήσει από το κοινοβουλευτικό του αξίωμα.

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Η παραίτησή του αναμένεται να εξεταστεί τη Δευτέρα (30/11) από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για διοικητικά, δημοσιονομικά και ζητήματα βουλευτικών εντολών και ασυλίας.

Η επιστολή του Μποντιρόγκα και οι λόγοι της απόφασης

Στην επιστολή του, ο Μποντιρόγκα ευχαρίστησε το Φοιτητικό Κίνημα για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, επισημαίνοντας ότι είχε ενημερώσει τους εκπροσώπους του από την πρώτη στιγμή πως δεν θα μπορούσε να αναλάβει ενεργά τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα λόγω των πολλών υποχρεώσεών του.

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη που μου έδειξε το Φοιτητικό Κίνημα, επιλέγοντάς με ως έναν από τους 250 υποψηφίους του για το κοινοβούλιο. […] Ωστόσο, αμέσως μετά την αποδοχή της υποψηφιότητάς μου, ενημέρωσα το Κίνημα πως, λόγω των πολυάριθμων υποχρεώσεών μου, δεν θα μπορούσα να αναλάβω τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, εξήγησε ότι θεωρεί υπεύθυνη στάση να μην καταλάβει μια θέση την οποία, όπως υποστήριξε, μπορούν να αξιοποιήσουν άνθρωποι με περισσότερο χρόνο και δυνατότητα να προσφέρουν στο κοινοβουλευτικό έργο.

Παρά την αποχώρησή του από την Εθνοσυνέλευση, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το Φοιτητικό Κίνημα. Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι θα υποστηρίξει τον υποψήφιο που θα προτείνει η φοιτητική λίστα για την προεδρία της Σερβίας και ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία.

Η αναφορά στην Εθνική Σερβίας και το μήνυμα του Μποντιρόγκα

Στο τέλος της επιστολής του, ο πρόεδρος της EuroLeague έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία του με την εθνική ομάδα μπάσκετ της Σερβίας, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του τόσο για τις αθλητικές επιτυχίες του όσο και για τη συμμετοχή του στο Φοιτητικό Κίνημα.

«Είμαι περήφανος που υπήρξα μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Σερβίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά είμαι εξίσου περήφανος που μου δόθηκε η τιμή και η εμπιστοσύνη να βρεθώ στην ομάδα της Ελευθερίας, η οποία κέρδισε το σημαντικότερο παιχνίδι της ζωής μας», κατέληξε.

Ο Μποντιρόγκα βρίσκεται στην προεδρία της EuroLeague από τον Σεπτέμβριο του 2022 και παραμένει μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η αποχώρησή του από το σερβικό κοινοβούλιο δεν σηματοδοτεί, σύμφωνα με τη δική του τοποθέτηση, και απομάκρυνση από το Φοιτητικό Κίνημα.