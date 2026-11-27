Η ομάδα του Γιώργου Παπακώστα προηγήθηκε προσωρινά με δύο γκολ σε διάστημα δύο λεπτών, όμως οι γηπεδούχες βρήκαν τις απαντήσεις και έφτασαν στην επικράτηση

Η Εθνική Νεανίδων δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα απέναντι στη Σλοβακία, γνωρίζοντας την ήττα με 4-2, στο πλαίσιο της πρώτης προκριματικής φάσης του WU19 EURO 2026/27. Παρότι η ομάδα του Γιώργου Παπακώστα ανέτρεψε προσωρινά το εις βάρος της σκορ με δύο γκολ μέσα σε διάστημα δύο λεπτών, οι γηπεδούχες βρήκαν τις απαντήσεις και έφτασαν στην επικράτηση.

Η Σλοβακία πήρε το προβάδισμα στο 36ο λεπτό με τη Μασάροβα, όμως η ελληνική ομάδα αντέδρασε εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα. Η Κολέμπα ισοφάρισε στο 56’, ενώ δύο λεπτά αργότερα η Σχωρτσιανίτη ολοκλήρωσε την ανατροπή, δίνοντας προβάδισμα στην Ελλάδα.

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Η χαρά της Εθνικής, ωστόσο, κράτησε ελάχιστα. Στο 60’ η Τορντάγιοβα έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα, ενώ στο 77’ η Χουντετσόβα έβαλε εκ νέου μπροστά τη Σλοβακία. Το τελικό 4-2 διαμόρφωσε η Αμρίτσοβα στο 88ο λεπτό.

Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, η Πολωνία επικράτησε με 5-0 του Κοσόβου.

Η προκριματική διαδικασία

Στην πρώτη προκριματική φάση του WU19 EURO 2026/27 λαμβάνουν μέρος 52 εθνικές ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες δυναμικότητας. Η Ελλάδα αγωνίζεται στη League A, όπου συμμετέχουν συνολικά 28 ομάδες, με στόχο την παραμονή τους στην κορυφαία κατηγορία. Οι επτά ομάδες που θα τερματίσουν στην τέταρτη θέση των ομίλων τους θα υποβιβαστούν στη League B.

Η δεύτερη προκριματική φάση της League A θα αναδείξει τις επτά εθνικές ομάδες που θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην τελική φάση, μαζί με τη διοργανώτρια Ουγγαρία. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 5 έως τις 18 Ιουνίου 2027.