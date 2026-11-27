Μια «κλεφτή» ματιά στο αποκαλυπτικό βιβλίο της Ντόρας Μπακογιάννη θα ρίξουν οι αναγνώστες των ΝΕΩΝ αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η εφημερίδα φιλοξενεί την προδημοσίευση της αυτοβιογραφίας της.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της «Μια γυναίκα» επαναφέρει το κρίσιμο ερώτημα στον Κώστα Καραμανλή τον Απρίλιο του 2008, λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι και το ελληνικό μπλόκο στην ένταξη των Σκοπίων.

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Οι πιέσεις της τότε Αμερικανίδας υπουργού Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις για ελληνική υποχώρηση και η κατηγορηματική απάντηση «No way, over my dead body» αποτυπώνουν το παρασκήνιο εκείνων των ημερών.

Στις 10/12 η παρουσίαση του βιβλίου

Την παρουσίαση του νέου της βιβλίου με τίτλο «Μια γυναίκα» ανακοίνωσε η ίδια καλώντας το κοινό να παραστεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην Αθήνα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη και η παρουσίασή του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η προσέλευση θα ολοκληρωθεί στις 18:10, ενώ η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

«Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στην παρουσίαση του βιβλίου μου “ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ”, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη. Θα χαρώ πολύ να μοιραστούμε από κοντά αυτή την ξεχωριστή για μένα στιγμή. Σας περιμένω!», αναφέρει στην ανάρτησή της.