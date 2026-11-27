Οι γηπεδούχοι είδαν το τέρμα που πέτυχαν στο δέκατο τρίτο λεπτό να ακυρώνεται έπειτα από μακρά εξέταση της φάσης από το VAR, με τον διαιτητή Κολόμπο να ακυρώνει το τέρμα για οφσάιντ στο 19'

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Βενέτσια με την Μπολόνια, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Οι φιλοξενούμενοι πήραν έναν βαθμό, ωστόσο δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν την εικόνα των προηγούμενων αγώνων τους, στους οποίους είχαν πανηγυρίσει τέσσερις διαδοχικές νίκες. Πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη αναμέτρηση με τη Ρόμα.

Το παιχνίδι είχε ένταση και αρκετές δυνατές μονομαχίες, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η Βενέτσια κατάφερε να βρει δίχτυα στο 13ο λεπτό, χωρίς όμως το γκολ να μετρήσει. Μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Χαλχάλ, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν προσωρινά, αλλά έπειτα από μακρά εξέταση της φάσης από το VAR, ο διαιτητής Κολόμπο ακύρωσε το τέρμα για οφσάιντ στο 19′.

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Η Μπολόνια προσπάθησε να απαντήσει και στο 30′ έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Αλχασάν έβγαλε τη σέντρα, με τον Όντγκααρντ να εκτελεί με το εσωτερικό, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από την εστία. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε, ωστόσο, στη Βενέτσια, καθώς στο 41′ ο Γεμπόα βρέθηκε απέναντι από τον Σκορούπσκι, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Πολωνό τερματοφύλακα.

Οι αλλαγές δεν έφεραν το γκολ

Η Μπολόνια μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με αλλαγή, καθώς ο Νταρμιάν αντικατέστησε τον Βίτικ. Στο 48′ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά, με τον Φέργκιουσον να εκτελεί φάουλ από τα δεξιά και τον Καζάλε να παίρνει την κεφαλιά. Ο Στάνκοβιτς, όμως, αντέδρασε αποτελεσματικά και απομάκρυνε την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα.

Στο 55′ ο προπονητής της Μπολόνια προχώρησε σε διπλή αλλαγή, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Ορσολίνι και Καμπιάγκι αντί των Μπερναρντέσκι και Μπανγκουλά. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Οντγκααρντ έδωσε τη θέση του στον Πίκολι.

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Η Βενέτσια, πάντως, έφτασε πολύ κοντά στο γκολ στο 65′. Έπειτα από σέντρα των γηπεδούχων, ο Ζορτέα επιχείρησε να απομακρύνει, αλλά παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας, με το δοκάρι να σώζει τον Σκορούπσκι.

Σταδιακά, η Μπολόνια ανέβασε την πίεσή της και πήρε περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας να βρει το γκολ που θα της έδινε τη νίκη. Στο 85′ ο Ορσολίνι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει μια επικίνδυνη κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν, πάντως, τις δύο μεγαλύτερες ευκαιρίες τους στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης. Στο 88′, αρχικά ο Πομπέγκα και στη συνέχεια ο Τεάτε δοκίμασαν την τύχη τους, αλλά ο Στάνκοβιτς πραγματοποίησε δύο καθοριστικές επεμβάσεις και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Μπολόνια να αφήνει δύο βαθμούς και να καλείται πλέον να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις απέναντι στη Ρόμα.

Η βαθμολογία της Serie A: