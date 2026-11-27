Η Μπρουκσάιρ είχε ανοίξει το σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με την Εθνική Γυναικών να ολοκληρώνει επιτυχώς τη φιλική προετοιμασία της για το Nations League

Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη φιλική αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς η Ραπάνη βρήκε δίχτυα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Η Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια αξιοποίησε την εξαιρετική συνεργασία των συμπαικτριών της μέσα στην αντίπαλη περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας διαστάσεις στη νίκη της «γαλανόλευκης».

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Έτσι, μετά το γκολ της Μπρουκσάιρ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η Ραπάνη έβαλε την υπογραφή της στο τελευταίο γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας στην Εθνική ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας της για το Nations League.