Ο δημοσιογράφος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια και να υποβλήθηκε σε βασανιστήρια από τις αρχές, οι οποίες του τοποθέτησαν πλαστική σακούλα στο κεφάλι για ομολογία

Σύμφωνα με ανακοίνωση οργανώσεων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την Παρασκευή (27/11), συνελήφθη Ιρανός δημοσιογράφος που είχε φέρει στο φως την επικείμενη εκτέλεση δύο διαδηλωτών, την ώρα που διατυπώνονταν καταγγελίες.βασανιστήρια εις βάρος του.

Ο Μεχντί Μαχμουντιάν, συν-σεναριογράφος της ταινίας «Un simple accident» του Τζαχάρ Παναχί, που κέρδισε το βραβείο του Χρυσού Φοίνικα στις Κάννες το 2025, συνελήφθη την Τετάρτη, αφού δημοσίευσε αυτές τις πληροφορίες στο κανάλι του στο Telegram, σύμφωνα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Iran Human Rights (IHR) και Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières -RSF).

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Ο δημοσιογράφος έδωσε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο, το οποίο παρουσίασε ως μια επίσημη ανακοίνωση της δικαστικής εξουσίας, όπου αναφερόταν πως ο Μιλάντ Αρμούν, 27 ετών, και ο Ναβίντ Νατζαράν, ηλικίας 34 ετών, δύο διαδηλωτές του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022 επρόκειτο να εκτελεστούν διά απαγχονισμού αυτήν την εβδομάδα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει προς το παρόν αυτό το έγγραφο. Κατόπιν, η εκτέλεσή τους αναβλήθηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους.

«Ξυλοκοπήθηκε και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια»

Ο δημοσιογράφος συνελήφθη, «ξυλοκοπήθηκε άγρια και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια» στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία. Όπως διευκρίνισε η οργάνωση, οι βασανιστές του, προκειμένου να του αποσπάσουν ομολογία, τοποθέτησαν μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι του.

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«Δημοσιοποιώντας τις επικείμενες εκτελέσεις των Μιλάντ Αρμούν και Ναβίντ Νατζαράν, ο Μεχντί Μαχμουντιάν, συνέβαλε στο να αποτραπεί η εκτέλεση αυτών των δύο διαδηλωτών», δήλωσε ο διευθυντής της οργάνωσης Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο Μαχμουντιάν εκμυστηρεύτηκε στην οικογένειά του, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας, πως οι δυνάμεις ασφαλείας τον «χτύπησαν κατά τη διάρκεια της σύλληψής του».

Χωρίς εκείνον, «η κοινή γνώμη ενδεχομένως να μην μάθαινε ποτέ» πως δύο πολιτικοί κρατούμενοι επρόκειτο σύντομα να εκτελεστούν, αντέδρασαν από την πλευρά τους οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, σε ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε χθες.

«Η δημοσιογραφία σώζει ζωές και το θάρρος του Μεχντί Μαχμουντιάν αξίζει να τιμηθεί. Αντ΄αυτού, ο δημοσιογράφος συνελήφθη, φυλακίστηκε και βασανίστηκε από την εξουσία», επισήμανε ο Τζόναθαν Ντάγκερ, υπεύθυνος του γραφείου για τη Μέση Ανατολή των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα.

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Ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει φυλακιστεί επανειλημμένα λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητάς του, είχε συλληφθεί για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου και παρέμεινε υπό κράτηση για περισσότερες από δύο εβδομάδες, επειδή είχε συνυπογράψει, μαζί με τον Τζαφάρ Παναχί και άλλες προσωπικότητες, δήλωση με την οποία καταδικαζόταν η καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας, η οποία, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγορούν τις ιρανικές αρχές ότι εντείνουν τις εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων, στον απόηχο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου και του πολέμου μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.