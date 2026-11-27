Οι επιχειρήσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 16% μέσα σε διάστημα ενός έτους, ενώ η χρήση εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών διπλασιάστηκε, σύμφωνα με έκθεση του IISS



Σύμφωνα με έκθεση του IISS, οι επιχειρήσεις σαμποτάζ στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 16% μέσα σε διάστημα ενός έτους, ενώ η χρήση εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών διπλασιάστηκε.

Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως σιδηροδρομικά δίκτυα, ενεργειακές υποδομές και αμυντικές βιομηχανίες, με βασικό στόχο, σύμφωνα με τους αναλυτές, την αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Ενώ πολλές εξακολουθούν να εκτελούνται από άτομα με περιορισμένη εμπειρία, ένα πιο εξειδικευμένο δίκτυο επιχειρησιακών συνεργατών χρησιμοποιεί πλέον σύνθετες μεθόδους και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Το IISS προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες, καθώς ένα λάθος ή μια ανεξέλεγκτη εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίθεση με πολλούς νεκρούς.

«Οι βασικοί στόχοι»

Γερμανία και Πολωνία εκτιμάται ότι θα παραμείνουν οι βασικοί στόχοι, καθώς οι μεταφορικές και βιομηχανικές υποδομές τους διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον εφοδιασμό της Ουκρανίας.

Μόνο στην Πολωνία καταγράφηκαν 29 περιστατικά που συνδέονται με τη Μόσχα από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η έκρηξη του Νοεμβρίου του 2025, που προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομική γραμμή η οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εφοδίων προς την Ουκρανία.

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Στη Γερμανία, τον περασμένο Αύγουστο, εντοπίστηκε στη Λειψία drone με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν και το ενδεχόμενο δεύτερο drone να συγκρούστηκε με αεροσκάφος της DHL, λίγο μετά την προσωρινή διακοπή των πτήσεων στην περιοχή

Πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη;

Το σημαντικότερο ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η αύξηση των επιθέσεων, αλλά το πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη εάν υπάρξουν νεκροί.

Το IISS προειδοποιεί ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρές πιέσεις για αντίποινα, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις διαιρέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Αυτοί συνεχίζουν

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τις συλλήψεις υπόπτων, τις απελάσεις Ρώσων διπλωματών και το κλείσιμο προξενείων, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα μέτρα αυτά έχουν αποτρέψει τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Το κρίσιμο ερώτημα

Η έκθεση θέτει έτσι ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η Ευρώπη να διαμορφώσει κοινή στρατηγική αποτροπής πριν μια επιχείρηση δολιοφθοράς προκαλέσει μαζικές απώλειες;

Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες των δυτικών κυβερνήσεων και υπηρεσιών πληροφοριών ότι βρίσκεται πίσω από μια ευρύτερη εκστρατεία επιθέσεων κατά ευρωπαϊκών στόχων.